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Resumen

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La solución del problema del Milenio ha generado una polémica y OpenAI se apoyará en matemáticos. (Foto: magnific.com)
La solución del problema del Milenio ha generado una polémica y OpenAI se apoyará en matemáticos. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

OpenAI ha anunciado la formación del AGMAI (Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence), un grupo independiente de nueve matemáticos de élite procedentes de instituciones como Stanford, Harvard, Oxford y Cambridge, que asesorará sobre la revisión y comunicación de los nuevos resultados matemáticos obtenidos con Inteligencia Artificial (IA), tras la polémica generada por su anuncio sobre la resolución de un problema del Milenio.

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