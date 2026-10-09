icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El 15 de julio de este año, China introdujo las regulaciones más exhaustivas del mundo sobre los chatbots de IA “similares a los humanos”.
El 15 de julio de este año, China introdujo las regulaciones más exhaustivas del mundo sobre los chatbots de IA “similares a los humanos”.
/ Redferns/Getty Images
Por BBC News Mundo

A principios de 2024, un joven de la ciudad de Huangshi, en el sureste de China, publicó un mensaje en Douyin, la versión china de TikTok con un texto que decía: “Adiós a este mundo”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: