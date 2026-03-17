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Resumen

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Un centro de datos permite el procesamiento de gran cantidad de información y el funcionamiento, entre otros sistemas, de la inteligencia artificial. Pero requieren mucha energía. (Foto Archivo: AFP)
Un centro de datos permite el procesamiento de gran cantidad de información y el funcionamiento, entre otros sistemas, de la inteligencia artificial. Pero requieren mucha energía. (Foto Archivo: AFP)
Por Agencia AFP

Se suponía que los centros de datos serían un beneficio. En ciudades de todo Estados Unidos, cada vez más alcaldes los tratan como un problema.

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