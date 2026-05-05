Resumen

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Perú cuenta con una estrategia para desarrollar la IA en los próximos años. (Foto referencial: generada con IA / Gemini)
Perú cuenta con una estrategia para desarrollar la IA en los próximos años. (Foto referencial: generada con IA / Gemini)
Por Redacción EC

Desde hace unos cuatro años el mundo vive una carrera acelerada por la inteligencia artificial. Este martes el gobierno peruano presentó su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030, que será la hoja de ruta para el desarrollo de esta tecnología en nuestro país.

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