Desde hace unos cuatro años el mundo vive una carrera acelerada por la inteligencia artificial. Este martes el gobierno peruano presentó su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030, que será la hoja de ruta para el desarrollo de esta tecnología en nuestro país.

El propósito de esta estrategia es promover una implementación ética, segura, inclusiva y articulada entre el Estado, la academia, el sector privado y la sociedad civil.

“Queremos que la tecnología llegue a cada rincón del país, a ese Perú profundo que durante años ha esperado oportunidades”, indicó el jefe del gabinete ministerial, Luis Arroyo.

La ceremonia fue liderada por el presidente José María Balcazar. Se destacó que con la IA se podrá modernizar la salud, fortalecer la educación y hacer que el Estado sea más eficiente.

El presidente José María Balcazar presentó la estrategia para desarrollar la IA en Perú. (Foto: Difusión)

La ENIA fue aprobada a través de la Resolución Ministerial N.° 152-2026-PCM, informó el gobierno en nota de prensa.

Por su parte, el secretario de Gobierno y Transformación Digital, Ricardo Zapata, señaló que la ENIA es un instrumento que permitirá al Perú aprovechar la IA con una visión estratégica.

Su implementación se dará a través de cuatro ejes fundamentales de forma articulada: desarrollo de talento y capacidades en IA; innovación y emprendimiento basado en IA; marco ético y regulatorio de la IA; y participación ciudadana y colaboración en IA.