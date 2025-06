El productor y compositor británico Alan Parsons resaltó este viernes la aportación de las nuevas tecnologías y la evolución de las técnicas grabación, aunque ha apostado por “no perder el toque humano” con la llegada de la inteligencia artificial.

Parsons, cabeza de cartel del festival BBK Bilbao Music Legends Fest 2025, ha anunciado un “gran show” para este sábado, con sus grandes éxitos para “agradar” al público.

Pese a haberse sometido ya a tres operaciones de espalda y sufrir problemas de movilidad -suspendió por motivos de salud su concierto de 2022-, ha afirmado estar “preparado” para un espectáculo que incluirá en su repertorio éxitos como ‘Eye in the sky’ o ‘Let’s Talk About Me’.

“Hay siete u ocho canciones fijas y el resto varían dependiendo de cada país. No me gusta repetir siempre el mismo ‘set list’ en las giras”, ha argumentado.

El productor, compositor y cantante británico Alan Parsons, cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legends. (Foto: EFE)

La octava edición del festival, que arranca este viernes en el pabellón Bilbao Arena de Miribilla (norte español), cuenta también con la presencia, entre otros, de Lita Ford, Samantha Fish, Sex Museum o Blue Oyster Cult.

En la rueda de prensa de presentación del concierto, el músico británico ha rememorado sus inicios como ingeniero musical en álbumes como ‘The Dark Side of the Moon’ (Pink Floyd) o ‘Let It Be’ (The Beatles) y su posterior trabajo en estudio con The Alan Parsons Project.

Atribuyó el inicio de las giras en la década de los años 90 a un deseo por “tocar en directo”, y resaltó que en la actualidad se focaliza “mucho” en tener el “mejor sonido posible” en los conciertos. “Seguro que sonará excelente”, detalló en relación con el concierto de mañana.

Como productor, consideró su “mejor trabajo” ‘The Dark Side of the Moon’, de Pink Floyd, mientras que catalogó ‘Who’s Next’ (The Who) como el disco con “mejor sonido de la historia”.

The Beatles y Pink Floyd

También valoró su experiencia durante la época en que trabajó con The Beatles: “La mejor banda y la más novedosa de aquellos años”, enfatizó.

Parsons, que se definió como gran coleccionista de vinilos y CDs, dijo que el “más interesante y mejor” sonido de la actualidad es el de la tecnología Doldy Atmos.

Por el contrario, lamentó la pérdida del diseño en las portadas de los álbumes. “Con las nuevas tecnologías no hay que diseñar”, ha incidido.

Sobre el disco ‘Gaudi’ (1987), indicó que la figura del arquitecto español Antoni Gaudí, genio del modernismo, siempre le ha “fascinado” y subrayó que en su próximo concierto en Barcelona visitará la basílica de La Sagrada Familia, su obra cumbre.