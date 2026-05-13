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Resumen

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Investigadores analizan la posibilidad de daños psicológicos en el uso de la inteligencia artificial. (Foto: magnific.com)
Investigadores analizan la posibilidad de daños psicológicos en el uso de la inteligencia artificial. (Foto: magnific.com)
Por Agencia AFP

Con la ayuda de ChatGPT, Tom Millar creyó desentrañar todos los secretos del universo, como lo soñaba Einstein, y luego, aconsejado por el asistente virtual de inteligencia artificial, llegó incluso a pensar en convertirse en papa, perdiendo aún más el contacto con la realidad.

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