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Resumen

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¿Puede la IA destruir a la humanidad? Varias voces han alertado sobre los riesgos de esta tecnología. (Foto: magnific.com)
¿Puede la IA destruir a la humanidad? Varias voces han alertado sobre los riesgos de esta tecnología. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

El debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) ya no trata solo sobre qué pueden hacer las máquinas, sino de qué ocurrirá si fueran capaces de mejorar sus propias capacidades hasta hacer imposible que los humanos las supervisen.

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