icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los cables de fibra óptica generan poco calor en comparación con los cables de cobre.
Los cables de fibra óptica generan poco calor en comparación con los cables de cobre.
Por BBC News Mundo

“Creo que estamos llegando al final de la era del cobre”, afirma Chris Sharp, director de tecnología de Digital Realty, operador de centros de datos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?