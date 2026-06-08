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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026, que tiene tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México. Son 48 selecciones que saldrán al campo de juego para quedarse con la Copa Mundial de la FIFA, y preguntamos a algunos asistentes de inteligencia artificial (IA) cuáles son las selecciones con más probabilidades de atravesar con éxito la fase de grupos.

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