El jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026, que tiene tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México. Son 48 selecciones que saldrán al campo de juego para quedarse con la Copa Mundial de la FIFA, y preguntamos a algunos asistentes de inteligencia artificial (IA) cuáles son las selecciones con más probabilidades de atravesar con éxito la fase de grupos.

Y es que hay cambios. No es un Mundial normal. Se jugarán un total de 104 partidos, casi el doble de los partidos en la última Copa del Mundo, y esto se debe a que hay más equipos en disputa.

Al haber más equipos, es posible que también puedan cambiar las preferencias. Por eso consultamos a unos cuantos asistentes de IA para conocer cómo puede variar la etapa de grupos.

De hecho, también hay más grupos: 12 en total. Para la clasificación hay que tomar en cuenta que son dos equipos por grupo los que pasarán a la siguiente etapa, y también hay que evaluar que los ocho mejores terceros también avanzarán.

Así que planteamos algunas preguntas para los asistentes de IA, considerando para el análisis los datos oficiales de la FIFA, el fixture, el ránking, los resultados en el último año de cada equipo, figuras futbolísticas, experiencia en competencias, etc.

El reto del mejor tercero

Este es uno de los puntos interesantes para analizar. Gemini nos indica que es un “verdadero reto matemático y estratégico” para el formato del Mundial 2026.

“Para que un tercer lugar clasifique, la clave no es solo jugar bien, sino la disparidad del grupo” , indica. Y esto se debe a que puede haber grupos donde hay equipos que golean y ayudan a los demás, o grupos en el que hay un equipo muy débil, que recibe muchos goles, y facilita que un tercero acumule puntos.

En otras palabras, la clasificación se podría ir viendo sobre la marcha.

Y este es uno de los detalles que resalta ChatGPT en su análisis. “En términos prácticos, terminar tercero ya no es una tragedia; es una posición que normalmente mantendrá vivas las opciones hasta el último día” , indica el asistente.

Los equipos tendrán que esperar hasta el final para ver si clasifican como mejor tercero. (Foto: AFP) / ANDER GILLENEA

La FIFA tomará en cuenta puntos obtenidos, diferencia de goles, goles anotados, Fair Play (menos tarjetas) y la ubicación en la Clasificación Mundial Masculina. Según ChatGPT, se puede ver los siguientes escenarios de clasificación en tercera posición:

Ganar un partido y perder dos podría ser suficiente,

Empatar un partido en lugar de perderlo puede ser decisivo.

Marcar un gol extra en una derrota 3-1 puede terminar valiendo una clasificación.

Concluye que con 4 puntos casi cualquier selección debería sentirse muy tranquila, con 3 puntos se espera la diferencia de goles y con 2 puntos habría que esperar una combinación extraordinaria.

¿Cuál es el grupo de la muerte?

Esta es otra de las preguntas que saltan cuando nos encontramos en la fase de grupos. En esta ocasión son 12 los grupos que van de la letra A a la letra L, siendo México y Sudáfrica los primeros en hacer mover el balón.

Claude, la IA de Anthropic, prefiere ampliar un poco más la división y nos clasifica el grupo de la muerte, grupo equilibrado, grupo exigente y grupo accesible. Serían dos los grupos de la muerte: el grupo H y el grupo I. En el primero se encuentran España, Uruguay, Islas de Cabo Verde y Arabia Saudí; mientras en el segundo se encuentran Francia, Senegal, Noruega e Irak.

Por su lado, ChatGPT analiza posibles escenarios para los grupos de la muerte. Para eso distigue el Grupo de la muerte clásico en el que habían “tres selecciones fuertes luchando por dos plazas”.

Las selecciones competirán por la Copa del Mundo. Hay grupos más complicados que otros. (Foto: AFP)

Para este 2026, con la definición de los mejores terceros, “el riesgo ya no es tanto quedar eliminado, sino quedar tercero con una mala diferencia de goles”.

En ese sentido, indica que en estos grupos de la muerte, los equipos medianos “no jugarán únicamente para ganar” y pueden buscar evitar goleadas; mantener diferencia de goles positiva; asegurar 4 puntos; y proteger el Fair Play.

Los llamados a clasificar

De manera muy general, Copilot, el asistente de Microsoft basado en ChatGPT, nos da un panorama general.

Es así que los equipos con mayor probabilidad de avanzar son las potencias tradicionales: Brasil, Francia, Alemania, Argentina, España, Portugal, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica.

Pero también se puede contar a selecciones en ascenso como Marruecos, Uruguay y Japón. “En cada grupo, los favoritos suelen ser claros, aunque hay margen para sorpresas en los terceros lugares que también clasifican”, indica. Así que veamos algunas posibilidades por grupo.

En el Grupo A, conformado por México, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa, indica Claude que los dos primeros (México y Corea del Sur) tienen posibilidades de clasificación directa. Sudáfrica podría esperar a ser mejor tercero. Copilot apuesta más por República Checa como mejor tercero.

El Grupo B reúne a Canadá, Bosnia y Herzegobina, Catar y Suiza. En este caso, Claude le da a Canadá el primer lugar, seguido por Suiza. Copilot sugiere una posición inversa. Bosnia y Herzegobina tendría la posibilidad de quedar como mejor tercero.

Además… Los mejores terceros Los fanáticos del fútbol tendrán que esperar hasta el final para conocer a los ocho mejores terceros. Solo cuatro selecciones quedarán fuera del torneo en esta primera etapa. Gemini ofrece algunos nombres: Senegal, República Checa, Australia, Paraguay, Suecia, Costa de Marfil, Ghana y Argelia. Estos son los llamados a clasificar como mejor tercero.

El Grupo C es uno de los casos en los que hay concenso en los asistentes de IA. Encontramos a las selecciones de Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Claude nos muestra que los dos primeos serían Brasil y Marruecos, quedando Escocia para pelear el cupo de mejor tercero.

Un grupo equilibrado es el Grupo D. Allí están Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Para Claude, Estados Unidos y Australia son los llamados a pasar primero, respectivamente, dejando a Paraguay en espera de ser el mejor tercero. También es uno de esos casos en el que hay concenso.

Para el Grupo E, conformado por Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, es el equipo germano el que sobresale frente al resto. Ecuador podría tener la segunda posición y Costa de Marfil ocuparía el mejor tercero. Solo Copilot indica que Ecuador quedaría en espera de ser mejor tercero.

El Grupo F, conformado por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, tiene a los dos primeros como favoritos, y en el mismo orden. Suecia quedaría en espera de la tercera posición.

Grupo G es un grupo considerado accesible por Claude. Béligica e Irán podrían clasificar de manera directa, seguidos por Egipto como mejor tercero. Nueva Zelanda quedaría fuera. Para Gemini es Egipto el que ocuparía la segunda posición, dejando en espera a Irán.

El Grupo H, considerado por Claude como un “grupo de la muerte”, tendría a España y Uruguay como los primeros clasificados, y en ese orden, seguidos por Arabia Saudí y Cabo Verde. Aunque es un grupo ajustado, los asistentes coinciden en la formación.

El Grupo I es otro grupo exigente que destaca Claude. Francia es el llamado a clasificar primero, seguido por Senegal. Esto deja a Noruega en espera de ser mejor tercero y a Irak fuera del torneo. Gemini espera más de Noruega, con su goleador Erling Haaland, por lo que ocuparía la segunda posición.

Un grupo accesible es el Grupo J. Para Claude, la selección argentina sobresale entre todos y estaría seguido por Austria. Argelia y Jordania quedaría tercero y cuarto, respectivamente.

El penúltimo grupo es el Grupo K. Este también es un grupo exigente para Claude, en el que Portugal y Colombia pasarían como primero y segundo, respectivamente. Estarían seguidos por Uzbekistán y RD Congo. Solo Gemini plantea un liderazgo colombiano.

Y finalmente está el Grupo L, un grupo considerado equilibrado por Claude. Inglaterra es el equipo llamado a liderar, seguido por Croacia, mientras que Ghana quedaría como mejor tercero. Panamá tendría que salir del torneo.