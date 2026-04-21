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La inteligencia artificial se abre paso en el mundo del arte. (Imagen: YouTube / Instagram)
La inteligencia artificial se abre paso en el mundo del arte. (Imagen: YouTube / Instagram)
Por Agencia EFE

El festival internacional de Cine hecho con Inteligencia Artificial (IA), conocido como ‘WAIFF’ por sus siglas en inglés, da comienzo este martes a su segunda edición en la ciudad balneario de Cannes (sureste), donde se premiará a la mejor película de este tipo entre finalistas de todo el mundo.

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