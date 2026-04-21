El festival internacional de Cine hecho con Inteligencia Artificial (IA), conocido como ‘WAIFF’ por sus siglas en inglés, da comienzo este martes a su segunda edición en la ciudad balneario de Cannes (sureste), donde se premiará a la mejor película de este tipo entre finalistas de todo el mundo.

Entre este martes y mañana miércoles, el WAIFF concederá los premios a las mejores películas de acción, animación, fantasía y “emocionales” que se hayan hecho total o parcialmente con IA, así como los premios a mejor largometraje, mejor película juvenil, mejor “película publicitaria” y “mejor primera película”.

Además, se otorgarán premios a la mejor miniserie hecha con IA, a la mejor banda sonora que emplee esta técnica, y a la mejor “película del octavo arte”, que reconoce a los largometrajes que “inventen una nueva forma de narración” con dicha tecnología.

El premio a ‘mejor película hecha con IA’ se concederá a una de entre todas las películas premiadas en otras categorías, entre las que se cuentan dos españolas: ‘The Black Swan Event’, de Pedro Barbero Abreu; y ‘Before’, de Giuseppe Celestino; ambas nominadas a mejor primera película con IA.

EL WAIFF de Cannes es uno de los cinco encuentros organizados por este festival, que selecciona a los aspirantes al gran premio con un ciclo internacional de convenciones, iniciado el pasado octubre en Los Ángeles (EEUU).

Antes de llegar a Cannes, el festival pasó en febrero por São Paulo (Brasil), en marzo lo hizo por Seúl (Corea del Sur) y Kioto (Japón), y el pasado miércoles hizo una última parada en Pekín (China), que selló la lista de candidatos al gran galardón.

“Cada país aporta su cultura, su visión y su identidad creativa únicas a la escena internacional”, subraya el festival en su página web.

En lo que respecta a latinoamérica, una producción argentina, ‘Valentine’s DA.I.’, de Sebastián López, está nominada a mejor película de fantasía hecha con IA, mientras que dos brasileñas -’Warped Memories’, de Pedro Bayeux, y ‘Grippy’, de Felipe Valerio- están nominadas a mejor película “emocionial” y a mejor película publicitaria.

Entre las películas finalistas destacan las tres nominadas a “mejor largometraje hecho con IA”, todas francesas, que alternan imágenes de escenas históricas recreadas con esta tecnología y entrevistas a expertos en la materia que les atañe.

La primera de ellas, ‘Napoleón III, el precio de la audacia’, trata la llegada de este sobrino de Napoleón (1808-1873) al trono imperial; la segunda, ‘Máscara de hierro, el enigma del rey Sol’, cuenta la historia real de un prisionero perpetuamente enmascarado; y la tercera, ‘Knut, el Emperador Vikingo’, relata la vida del rey de Inglaterra, Dinamarca y Noruega Canuto el Grande (985 o 995-1035).

El festival se inicia con un galardón ya concedido, el premio de la prensa Marriott, que fue otorgado anoche durante la apertura honorífica del festival a la francesa Anne Horel por su filme ‘La Tisseuse d’ombres’ (La hilandera de sombras).

“Estoy muy orgullosa de recibir este premio siendo un mujer en un medio dominado tan dominado por los hombres”, dijo.

Esta edición también cuenta con la presencia del compositor y productor Jean-Michel Jarre, pionero de la música electrónica, que es embajador del festival y que este martes participa en una conferencia centrada en el uso de la IA en la creación artística.

Jarre opinó anoche que “toda tecnología llamada revolucionaria es considerada como una amenaza por los medios de expresión previamente establecidos” y que “la IA es lo mismo”, antes de referirse a ella como “Imaginación Aumentada”.

Otras personalidades ligadas a la cultura y a la tecnología que aportarán su visión durante el WAIFF son el responsable de contenido multimedia para Google en Francia, Johann Choron o la actriz china Gong Li, conocida por sus papeles en ‘Memorias de una Geisha’ (2005) y ‘Miami Vice’ (2006) y presidenta del WAIFF de Cannes.