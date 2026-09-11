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Resumen

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Sam Altman también le habría comunicado a la Casa Blanca la necesidad de moderar el desarrollo de la IA. (Foto: AFP)
Sam Altman también le habría comunicado a la Casa Blanca la necesidad de moderar el desarrollo de la IA. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

OpenAI está estudiando la posibilidad de ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) de vanguardia y su consejero delegado, Sam Altman, espera que otras empresas del sector hagan lo mismo, según Bloomberg.

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