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Resumen

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Jorge Volpi plantea un triller político con la inteligencia artificial como personaje. (Foto: europapress / magnific.com)
Jorge Volpi plantea un triller político con la inteligencia artificial como personaje. (Foto: europapress / magnific.com)
Por Agencia AFP

Con su nueva novela sobre un posible sucesor de Donald Trump que llega a la Casa Blanca gracias a la inteligencia artificial, el mexicano Jorge Volpi afirma que esta tecnología no lo resuelve todo e insta a que seamos conscientes del poder que tiene, sobre todo en política.

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