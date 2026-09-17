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Resumen

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La inteligencia artificial ha llevado a disciplinas como las matemáticas a "una crisis existencial". (Foto referencial: magnific.com)
La inteligencia artificial ha llevado a disciplinas como las matemáticas a "una crisis existencial". (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia AFP

OpenAI sacudió el hermético mundo de las matemáticas al resolver una ecuación de siglos mediante su modelo de inteligencia artificial (IA). ¿Qué papel jugarán los matemáticos en la investigación científica?

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