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Alexa es el asistente de inteligencia artificial de Amazon.
Alexa es el asistente de inteligencia artificial de Amazon.
/ AMAZON
Por Agencia Europa Press

Amazon ha implementado nuevos estilos de personalidad para su asistente de inteligencia artificial Alexa+, que ahora puede responder de forma breve, tranquila, dulce y, en un estilo ideado solo para adultos, la personalidad atrevida que incluye “palabrotas censuradas”.

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