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Resumen

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Investigadores han sometido a prueba a los nuevos modelos autónomos. (Foto referencial: magnific.com)
Investigadores han sometido a prueba a los nuevos modelos autónomos. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia EFE

La inteligencia artificial (IA) es ya una tecnología de amplio uso a través de asistentes o chatbots como los de ChatGPT o Gemini, pero el siguiente paso ‘evolutivo’, los agentes de IA con mayor autonomía, podrían ser fácilmente utilizados de forma malintencionada por piratas informáticos, advierten los expertos.

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