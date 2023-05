La industria de la música ha sido sacudida en las últimas semanas por la creación de música generada por inteligencia artificial (IA). Universal Music Group, que controla una gran parte del mercado, solicitó el mes pasado a Spotify y Apple que eliminen de sus plataformas las canciones generadas por sistemas de IA, alegando que estas infringen la propiedad intelectual.

Spotify ha eliminado del catálogo decenas de miles de canciones de una startup llamada Boomy, que permite a los usuarios crear canciones de varios estilos mediante un software de IA. Boomy afirma que sus usuarios han creado alrededor de 14.5 millones de canciones en sus dos años de existencia, lo que equivale a casi el 14% de la música grabada en todo el mundo.

La decisión de Spotify no se debe a la violación de derechos de autor, sino a la sospecha de que muchas de estas canciones creadas a través de Boomy están siendo reproducidas artificialmente mediante bots, como si fueran escuchas humanas reales. Este fenómeno conocido como “streaming artificial” es un problema bien conocido y documentado desde hace años.

La plataforma de streaming ha señalado que está tratando de eliminar el streaming artificial de su servicio, ya que es un problema que afecta a todo el sector. Universal Music Group ha sido uno de los principales críticos de la IA generativa y sus consecuencias para su negocio, ya que estos sistemas se nutren de canciones de artistas que tienen sus derechos cedidos a los grandes sellos discográficos para entrenar los algoritmos que luego imitan sus estilos o incluso utilizan sus mismas voces.

La industria discográfica teme que el rápido desarrollo de la IA generativa aumente la avalancha de contenidos no deseados en las plataformas y cree problemas de derechos de autor en relación a la legislación vigente. En las últimas semanas, la batalla entre discográficas y la música generada por IA se ha intensificado después de que un tema musical producido por un artista anónimo con IA se hiciera viral y fuera retirado de todas las plataformas por vulnerar los derechos de autor de otros artistas. Se trata de la canción Heart on my sleeve en la que se imitaba las voces de Drake y The Weekend.

El debate sobre el futuro de la industria musical y la capacidad de los usuarios para distinguir entre lo creado por humanos y lo creado por máquinas se está intensificando. En su perfil de TikTok, el artista anónimo detrás de la canción que causó el debate escribió: “Fui escritor fantasma durante años y me pagaron casi nada solo para que las grandes discográficas se beneficiaran. El futuro está aquí”.