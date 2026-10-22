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Resumen

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Muse es el agente de inteligencia artificial personal que Meta busca posicionar, incluso mediante un dispositivo. (Foto: meta.com)
Muse es el agente de inteligencia artificial personal que Meta busca posicionar, incluso mediante un dispositivo. (Foto: meta.com)
Por Agencia Europa Press

Meta ve en Muse, su agente de inteligencia artificial personal, el producto con el que ofrecer superinteligencia personal, lo que ha abierto la puerta a un nuevo objetivo como parte de su estrategia: crear una red de agentes a gran escala.

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