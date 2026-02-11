Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hay una tendencia por usar chatbots en evaluaciones médicas por internet. (Foto referencial: freepik.es)
Hay una tendencia por usar chatbots en evaluaciones médicas por internet. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia EFE

Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés), basados en inteligencia artificial (IA) y entrenados para procesar y comprender el lenguaje natural a una escala enorme, suponen un riesgo para quienes buscan asesoramiento en temas de salud, porque tienden a dar información inexacta e inconsistente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Latam-GPT, el modelo latinoamericano de IA: “Hay entusiasmo de la gente por la tecnología, pero los gobiernos no sintonizan con esa necesidad”
Latinoamérica

Latam-GPT, el modelo latinoamericano de IA: “Hay entusiasmo de la gente por la tecnología, pero los gobiernos no sintonizan con esa necesidad”

ChatGPT incorpora publicidad en las cuentas gratuitas y en su plan de menor costo
Inteligencia Artificial

ChatGPT incorpora publicidad en las cuentas gratuitas y en su plan de menor costo

Estudio advierte sobre los riesgos de usar chatbots de IA para buscar consejos médicos
Inteligencia Artificial

Estudio advierte sobre los riesgos de usar chatbots de IA para buscar consejos médicos

Latam-GPT, la IA que busca romper prejuicios sobre América Latina
Inteligencia Artificial

Latam-GPT, la IA que busca romper prejuicios sobre América Latina