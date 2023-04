En redes sociales un nuevo estreno musical está siendo un éxito. Se trata de una “colaboración” entre Drake y The Weekend que está disponible en TikTok y tiene casi 10 millones de reproducciones. A pesar del buen recibimiento, esta obra musical no ha sido compuesta por los dos artistas, sino que fue hecha con una inteligencia artificial (IA).

El usuario Gostwriter977 subió a su cuenta de TikTok el mix, el cual lleva por título ‘Heart on My Sleeve’ y tiene 1,5 millones de likes. Asimismo, ya existe más de 1.300 videos reutilizando el audio del nuevo tema musical que utiliza las voces de los artistas Drake y The Weeknd.

Aquí te lo dejamos:

La suplantación de voz por IA no es nueva. Roberto Nickson, cofundador de MV3, explicó a través de un tuit lo sencillo que es reemplazar la voz de un artista. En un ejemplo, Nickson grabó un fragmento de una canción con su voz y luego, gracias a un algoritmo de sustitución, la cambió por la de Kanye West gracias a un ritmo al estilo del artista que buscó en Youtube. “Esto cambia la música para siempre”, ha dicho.

Por otro lado, Universal Music Group (UMG) ha solicitado a plataformas musicales como Apple Music o Spotify que bloquearan a las empresas de IA para que no usen su contenido para entrenar sus tecnologías. De acuerdo a como informó The Financial Times, Universal ha estado enviando peticiones de retirada de contenidos “por doquier”. El medio norteamericano tuvo acceso a correos en los que la discográfica señalaba que “no dudaremos en tomar medidas para proteger nuestros derechos y los de nuestros artistas”.