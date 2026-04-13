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Resumen

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El modelo desarrollado por investigadores resolvió un problema planteado en 2014. (Foto referencial: freepik.es)
El modelo desarrollado por investigadores resolvió un problema planteado en 2014. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia EFE

Un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Beijing ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial (IA) capaz de resolver y verificar un problema matemático abierto sin intervención humana relevante.

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