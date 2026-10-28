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Resumen

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Universidades defienden el uso del español y el portugués en la inteligencia artificial. (Foto: magnific.com)
Universidades defienden el uso del español y el portugués en la inteligencia artificial. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

Rectores y autoridades de una veintena de universidades iberoamericanas se reunieron este martes en el Foro Universitario Iberoamericano de Conocimiento en Madrid para pactar una agenda común centrada en regular la inteligencia artificial (IA) e impulsar el idioma y la movilidad académica entre países.

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