¿Cómo usan el Internet los escolares peruanos?

Es muy probable que gran parte de los adolescentes de hoy sepan más que sus padres sobre aplicaciones móviles, redes sociales y smartphones. Son nativos digitales y, como tales, se mueven con mucha libertad por el ciberespacio. Sin embargo, están expuestos a una serie de peligros. Conocer su conducta en Internet es clave para reducir ese riesgo. Bajo esa premisa, la fundación Mapfre, con la participación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ha realizado un estudio para revelar dichos patrones de uso. Se analizaron a 991 adolescentes de Lima Metropolitana y Arequipa, de entre 13 y 17 años.

► Unicef: el 42% de menores de 15 años se conecta a Internet en el país

► El joven hacker que 'ganaba' más de 330 mil dólares al mes y que acaba de ser condenado en Europa

► "Me retiro de las redes sociales": el agotamiento virtual, un fenómeno cada vez más extendido

—Un mundo digital—

La investigación encontró que 33,6% de los encuestados sacrifica casi siempre o siempre horas de sueño y de reposo por estar conectados a Internet. Un poco más del 20% ha admitido que trata de controlarse pero que no logra hacerlo, incluso un 16% indica sentir frecuentemente ansiedad al no poder usar aplicaciones móviles en lugares donde no hay conexión a Internet.

Respecto al uso específico que le dan a este tipo de tecnología, el ver videos, memes e información de otras personas ocupa el primer lugar.

Según Edwin Salas, asesor principal del estudio, otro punto destacable es que los jóvenes son conscientes de los peligros a lo que se exponen; por ejemplo, el 25% ha recibido peticiones de ‘sexting’ (envío de fotos con connotaciones sexuales), y el 50,6% menciona tener compañeros víctimas de acoso, chantaje y bullying en Internet.

Sin embargo, su comportamiento digital no evita esos riesgos. Casi la mitad (49,9%) de los encuestados afirma haber colocado datos personales falsos en sus perfiles de redes sociales. Asimismo, solo el 28,1% bloquea de sus redes a usuarios que les hablan y no conocen en persona, el resto los acepta si tienen amigos en común o transmiten confianza.

(Infografía: Jean Izquierdo) El Comercio

“El adolescente está en una etapa de buscar su identidad, pero a la vez no deja de tener la mentalidad de un niño, por lo que es crédulo, ingenuo e impulsivo. El rol del padre, en el marco del uso de Internet, es conversar con el menor, mantener un diálogo sobre los peligros de este tipo de tecnología, analizar las cosas que ocurren en las noticias y darle información necesaria. Nada de control policíaco o represivo. Eso no funciona”, aconseja Salas.

—Herramienta de educación—

Los autores del estudio no buscan satanizar el uso de Internet, pues afirman que esta plataforma es absolutamente necesaria para el día a día.

Por ejemplo, Chris Binge, director del colegio Markham, sostiene que herramientas como los celulares y las aplicaciones pueden emplearse de forma efectiva en la educación.

“Si estoy enseñando una clase, puedo decirle a un grupo de estudiantes que investiguen sobre un tema específico, que salgan del salón y con celulares hagan un videoreporte al respecto”, comenta.

De acuerdo a Binge, de esta forma uno puede mejorar las habilidades comunicativas, técnicas y de investigación de los estudiantes, y agrega que las redes sociales pueden ser herramientas para fomentar la colaboración entre los jóvenes.

Síguenos en Twitter...