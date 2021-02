Este 9 de febrero se celebra el Día Internacional de internet Segura, campaña internacional que llama a los usuarios a utilizar con respeto y responsabilidad los beneficios de la tecnología, sobre todo en busca de la seguridad de los niños y adolescentes.

Como cada año, desde el 2004, con la frase “Juntos por una mejor Internet”, este día es un recordatorio para navegar más alerta en la red y se ha convertido en un evento histórico en el calendario de seguridad en línea.

Según su web oficial, este día comenzó como una iniciativa del proyecto EU Safe Borders en 2004 y fue adoptado por la red Insafe como una de sus primeras acciones en 2005, Safer Internet Day (SID) ha crecido más allá de su zona geográfica tradicional y ahora se celebra en aproximadamente 170 países de todo el mundo.

Cada centro nacional implementa campañas de concientización y educación, tiene una línea de ayuda y trabaja en estrecha colaboración con los jóvenes para garantizar un enfoque de múltiples partes interesadas basado en evidencia para crear una mejor Internet.

Más de 100 Comités SID globales, y aquellos que trabajan para obtener el estatus de Comité SID, ahora trabajan en estrecha colaboración con el Equipo de Coordinación del Día de Internet Safer, que tiene su sede en Bruselas.

“Desde el ciberacoso hasta las redes sociales y la identidad digital, cada año, el Día de Internet más seguro tiene como objetivo crear conciencia sobre los problemas emergentes en línea y las preocupaciones actuales”, señala la página de Internet Segura.

Además afirman que “mantener un mejor mundo en línea” depende de los jóvenes, padres, madres, maestros, organizaciones y todos aquellos que naveguen por Internet y desempeñen un papel frente a él y su seguridad para los más pequeños.

El Comercio conversó al respecto con el oficial de ciberseguridad para Siemens, Henry Trujillo; y con Juan José Calderón, jefe de Centro de Datos y Seguridad de Lumen Perú, quienes brindaron algunas recomendaciones, herramientas y consejos para este día.

La importancia de Internet Segura

Henry Trujillo, oficial de ciberseguridad de Siemens, explica que el Dia Internacional de Internet Segura es una iniciativa que da respuesta a las necesidades que hoy tenemos de conectividad y masificación del uso de internet.

“Vemos como el internet en los diferentes entornos se ha masificado ampliamente. Inicialmente comenzó con las universidades, después lo fuimos adaptando a nuestro trabajo y ahora cuando estamos en una época donde hay alta conectividad, lo utilizamos desde casa para lo mismo, lo que nos trae múltiples beneficios que los conocemos ampliamente”, afirma el experto de Siemens.

Sin embargo, asegura que también trae riesgos que tienen que ver con el uso malicioso que puedan dar ciertas personas al Internet y el abuso del mismo. Lo usuarios deben dar un uso positivo y benéfico a estas tecnologías.

Por su parte, José Calderón, jefe de Centro de Datos y Seguridad de Lumen Perú, considera que Internet se crea originalmente como un medio para intercambiar conocimiento. Empieza siendo utilizado por la comunidad educativa y busca no ser controlado por alguien en particular.

Es este momento donde aparecen los riesgos. " Hay personas que utilizan internet para difundir contenido o sacar ventaja de otras personas y sorprenderlas, también puede ser utilizado como parte de actividades delictivas e incluso, puede ser accedido por gente que no debería consumir esos productos como los niños, presenta riesgos, pero los usuarios bien educados y además usuarios menores de edad bajo la visión adecuada de un adulto pueden consumirlo de manera relativamente segura, los beneficios son mucho mayores que los riesgos”, acota Calderón.

Ambos especialistas concuerdan que es importante implementar un sistema de internet seguro ante estos riesgos para no poner en riesgo a los niños, adolescentes y a la comunidad en general a ser asaltados por los ciberdelitos.

Herramientas para un Internet seguro

José Calderón de Lumen Perú indica que hay múltiples formas de detectar un internet poco seguro o riesgos que puedan haber en los diferentes sitios webs y para podría llegar a ser más peligroso.

“En estos casos los mecanismos para prevenirlo son herramientas que te permiten bloquear el contenido que no es adecuado para ciertas edades, otros son aquellos que publican información para hacerse pasar por terceros y engañar a los usuarios, también existen filtros de contenido y que las son bloqueadas inmediatamente ya dependen de la educación del usuario que evitará voluntariamente ese contenido que recibes por correo o mensajería”, señala Calderón.

Henry Trujillo de Siemens pone en evidencia que respecto a un internet seguro se deben considerar dos cosas: la confianza y la verificación. “Confianza en que lo que estemos utilizando, que donde estemos navegando nos genere cierta confianza, si recibo un correo electrónico sepa de quien es y no estar abriendo o ejecutando alguna acción de un correo que probablemente sea fraudulento pidiéndome o solicitándome acciones que no corresponde, además la verificación en el sentido de comprobar con quien me estoy relacionado, entonces de alguna forma si yo recibo un mail que siento puede llegar a ser fraudulento, debo ir a la fuente oficial y verificar para poder garantizar que esa comunicaciones estén correctas”, asevera Trujillo.

Aquí recomendaciones y herramientas que los expertos en ciberseguridad dejan para los usuarios:

Visita páginas conocidas

No les des clic a vínculos de dudosa procedencia

Generar alertas que no tenga candados de seguridad

Escoger una contraseña segura y cambiarla frecuentemente

Usa herramientas que te permitan ver que dispositivos están conectados a tu red

Vuelve seguros los dispositivos que tienen dentro de tu red

Actualiza las versiones de los sistemas

No descuidar la actualización del software de otros equipos, termas, televisores, aspiradoras, etc

Instalar un software antivirus a los celulares, computadoras o laptops

Evitar visitar sitios que sabes son de dudosa procedencia

“Un software actualizado y sus más recientes actualizaciones evita que las personas mal intencionadas puedan tomar ventaja de estas desactualizaciones, el software debería estar licenciado y actualizado”, afirma Trujillo.

Y añade que se debe “Tener un antivirus, así como otras soluciones como validación del sitios web, antivirus, limpieza que ayuda a tener un ambiente sano.

Asimismo indica que por seguridad se deben “Cambiar las contraseñas. La contraseña es como la llave de ingreso a nuestra casa, tenemos que tener unas llaves o contraseñas que debemos cambiar mensualmente, activar los mecanismos de doble valor de autentificación que nos ayudan a validar la autenticidad de las personas”, recomendó el experto de Siemens.

Los especialistas coinciden que no hay un método que funcione en un 100% a la hora de proteger nuestros dispositivos y que el riesgo, en tiempos de pandemia se ha visto en incremento, sin embargo, que al utilizar las herramientas y consejos anteriormente brindados, así como conciencia, educación y alerta personal y voluntaria, pueden ayudar en construir un ambiente de internet seguro para los internautas más jóvenes.

