El auto que no arranca si has tomado alcohol

En el Mobile World Congress se presentaron productos vinculados al sector automotriz, en el marco del debut de Xmoba, una división creada específicamente para ver cómo combinar el auto con diversos servicios digitales.

El primero es la conexión con Shazam, el servicio de identificación de música que Apple compró a fin de año. ¿El motivo? Un estudio de Nielsen sugiere que el 70% de los usuarios hace uso de Shazam a más de 30 kilómetros por hora, es decir, en el auto: tener la función integrada (para reconocer qué canción están pasando en la radio), dice Seat, hará más segura la conducción del vehículo al minimizar las distracciones.

Apple compra Shazam. Apple compró Shazam en 2017

El segundo no es nuevo, en rigor: debutó en el Seat León Cristóbal, un prototipo que la compañía mostró en noviembre último. El auto tiene un alcoholímetro incorporado. Si el conductor tiene alcohol en sangre (no importa el nivel) no encenderá el motor del auto, y ofrecerá llamar a un taxi, o a otra persona. Si el nivel está dentro de lo permitido en el país, el usuario puede forzar el encendido, si es el dueño del auto.

Pero también funciona como control parental: al hacer el control de alcoholemia, el vehículo enviará un aviso al smartphone del "administrador" del auto (un padre, el coordinador de una flota corporativa): una aplicación permitirá aprobar a distancia el manejo, denegarlo o admitirlo por una única vez.

Incluso es posible definir la zona por la que el auto puede moverse: si la supera, el auto enviará un aviso al dueño del vehículo (un padre preocupado, el dueño de una flota de autos) y fijará un límite de velocidad; es un sistema similar a MyKey, de Ford, pensado también com control parental.

Este prototipo de Seat también incorpora una "caja negra" como la de los aviones: tiene una cámara y guarda todos los parámetros del auto, incluso registrando en qué parte del camino en el último trayecto el conductor manejó en forma irresponsable, o dio un volantazo.

Muestra cuál es la velocidad permitida en el trayecto y dónde el conductor la superó. Está pensado para dar más información a la compañía de seguro ante un accidente.

Seat también anunció la integración de Alexa, el asistente digital de Amazon, en el auto: es posible desde preguntarle si hará calor por la tarde, actualizaciones de tránsito, enviar mensajes, hacer consultas, poner música, etcétera. Compite, por supuesto, con Android Auto y Apple CarPlay.

Seat no es la única automotriz en tener presencia en la feria, que nació como una exposición de celulares, pero que hoy abarca todo lo que sea movilidad; otros fabricantes muestran cómo se puede manejar un auto a distancia con el celular (al estilo de James Bond) o cómo se incorporará la tecnología 5G en los vehículos, sobre todo los autónomos, que se benefician del mayor ancho de banda y velocidad de respuesta de las redes que comenzarán a funcionar en un par de años, para recibir información de autos cercanos, ser gestionados a distancia y mucho más.

