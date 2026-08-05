Científicos han diseñado una peculiar cápsula que purifica el agua. (Foto: elespanol.com)
Científicos han diseñado una peculiar cápsula que purifica el agua. (Foto: elespanol.com)
Por Redacción EC

El acceso a agua potable es uno de los problemas que ya afecta a millones de personas en el mundo. Sin embargo, la Ciencia puede ofrecer algunas alternativas para portabilizar el agua en minutos. Este es el caso de una cápsula flotante desarrollada por investigadores de Corea del Sur, y que no utiliza bacterias ni productos químicos.

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