El acceso a agua potable es uno de los problemas que ya afecta a millones de personas en el mundo. Sin embargo, la Ciencia puede ofrecer algunas alternativas para portabilizar el agua en minutos. Este es el caso de una cápsula flotante desarrollada por investigadores de Corea del Sur, y que no utiliza bacterias ni productos químicos.

Parece sencillo pero no lo es. Los investigadores de la Universidad Yonsei de Seúl han trabajado en un dispositivo que solo se tiene que agitar por tres segundos antes de depositarlo en el agua.

Según indica informe de El Español, en el interior se encuentra un imán conectado a una bobina de cobre que genera energía para encender un sensor inteligente. Esto evalúa los residuos sólidos disueltos totales y tiene un límite de 250 miligramos por litro para considerar agua apta para consumo.

También se alerta si hay una contaminación química severa que no puede procesar.

Lo siguiente es la desinfección biológica. El cartucho genera una carga electrostática natural y, en realidad, el principal trabajo ocurre en la recubierta que cuenta con nanobarras de polímero microscópicas. Concentran la electricidad en microestructuras que destruyen los patógenos mediante electroporación.

El reporte también indica que la cápsula puede eliminar el Escherichia coli y diversos virus. La urificación total de un litro de agua puede demorar entre 20 y 30 minutos. El dispositivo aguanta hasta 120 ciclos y 480 litros de agua.

La cápsula podría tener un costo de 25 dólares. Por otro lado, puede ser usado en zonas donde ha ocurrido algún desastre.