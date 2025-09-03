Los motores eléctricos son cada vez más usados, y no solo en el sector automotriz. El motor Garmin Force Current promete cambiar la forma de navegación, agregando pedales y mandos a distancia.

El motor está pensado para potenciar el uso de los kayaks, no solo en el deporte sino también en pequeños barcos de pesca u otro nuevo que se controla mediante pedales.

Este modelo ha sido desarrollado por la empresa tecnológica Garmin, según informe de El Español. Su nueva propuesta viene con un mando a distancia, y su versión de 3.599,99 dólares incluye unos pedales.

También se incluye otro de 2.999,99 dólares, mucho más ligero que es totalmente manos libres gracias a un innovador sistema de pedales que permite al usuario avanzar, retroceder y realizar giros de 180 grados.

Este motor está diseñado para la pesca en kayak tanto en agua dulce como en salada y viene con un mando a distancia.