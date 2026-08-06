Este es el robot que imita el movimiento de las aves buceadoras. (Foto: es.gizmodo.com)
Este es el robot que imita el movimiento de las aves buceadoras. (Foto: es.gizmodo.com)
Por Redacción EC

Es cierto que el desarrollo de los drones avanza a pasos agigantados, pero lo que consiguieron en el MIT es bastante peculiar. Un equipo de investigadores buscaba un dron que pueda volar y nadar, y en el camino consiguieron imitar a las aves buceadoras que tienen una habilidad antes reservada solo para la naturaleza.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.