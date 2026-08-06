Es cierto que el desarrollo de los drones avanza a pasos agigantados, pero lo que consiguieron en el MIT es bastante peculiar. Un equipo de investigadores buscaba un dron que pueda volar y nadar, y en el camino consiguieron imitar a las aves buceadoras que tienen una habilidad antes reservada solo para la naturaleza.

Lo peculiar de estas aves es que pueden ingresar al agua y luego salir con el mismo impulso. El resultado es conocido como FAAV, por sus siglas en inglés: flapping-wing aerial-aquatic vehicle. Ha sido trabajado por ingenieros del MIT y la Escuela Politécnica Federal de Lausana.

Señala un informe de la página Gizmodo que el robot de menos de 300 gramos. Es capaz de volar, sumergirse, nadar y luego volver a volar. Imita el movimiento de frailecillos, petreles, martines pescadores, gaviotas y colimbos.

Este robot está compuesto por un fuselaje central que contiene la batería y un motor eléctrico impermeabilizado. También tiene dos alas flexibles movidas mediante un cigüeñal, además de una cola que controla la inclinación. Lo curioso de este dispositivo es que las alas cuenta con membranas cubiertas con nanopartículas hidrófugas que elimina el agua para no generar peso para volver a volar.

Según lo indicado por los especialistas, el reto para este robot estaba en volver a volar. Es decir, en salir del agua, vencer la resistencia del agua y volver a la superficie con el impulso suficiente para volar.

Las pruebas se hicieron en Suiza, primero en un tanque y luego en un lago. El prototipo alcanzó casi un metro por segundo bajo el agua y alrededor de seis metros por segundo en el aire, unos 21,6 kilómetros por hora.

A diferencia de las aves que se impulsan con sus patas para salir del agua y seguir volando, este robot lo hace sin necesidad de un impulso adicional. Está pensando para cumplir misiones de visita en un iceberg, recoger una muestra y regresar volando. También podría ser usado en una instalación portuaria para recoger mediciones o muestras.