Este deterioro puede radicalizarse en adultos mayores, en especial cuando no hay actividad física. Por ello, los estudiantes Max Surco (23) y Valeria Tam (22) diseñaron el vehículo eléctrico denominado SAIO que, además de ser una forma de terapia, también funciona como medio de transporte.

Los jóvenes estudiantes de la carrera de Diseño Industrial provienen de Comas y Puente Piedra, e integran el equipo de investigación de la Universidad Privada del Norte (UPN). Su proyecto nació en medio de la pandemia de COVID-19 y lo llevaron a concursar a Corea del Sur, donde obtuvo una medalla de plata en la Exhibición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea del Sur (KIWIE 2022).

Conversamos con ellos sobre su trabajo, lo que esperan lograr con el vehículo que diseñaron, inspirado en un orangután, y su visión de la tecnología en el Perú.

— Cuéntenme, chicos, entiendo que el nombre SAIO es una especie de acróstico; es decir, la combinación de algunas palabras.

Max Surco (MS): Sí, son las iniciales de cuatro palabras. Eso ya es más para el diseño gráfico, y se hizo un proceso, obviamente, de naming [creación de nombre], de LOGO, cómo se va a presentar, algo no tan grande, pero sí se hace y se piensa en eso. Normalmente hacemos un juego de palabras o en este caso se usan las iniciales.

Valeria Tam (VT): En el tema de las letras, así como dijo mi compañero, cada letra tiene un significado o una letra que significa cada cosa: la S es de Sarcopenia; la A, de autonomía; la I, de inclusión; y la O es de orangután, son las palabras que como conllevamos ahí.

—¿Y qué los motivó a realizar este trabajo?

VT: Nosotros, como diseñadores de carrera, para poder enfocarnos o decidir hacer un proyecto, básicamente vemos primero qué podemos resolver, cuál sería nuestro enfoque o problemática que puede dificultar a las personas hoy en día. Vimos el problema de los adultos mayores, ya que los dejamos muy de lado, muy pocos podrían decidir hacer un proyecto general o importante.

MS: Bueno, los Sarcopenia es una enfermedad que no muchos lo toman en cuenta, o se lleva a tomar como algo normal, entre comillas, porque es un proceso que puede venir por muchas causas. Los adultos mayores, muchos de ellos, se sienten como un estorbo, digámoslo así, como un obstáculo en la familia, y ese sentir de ellos nos motiva a nosotros también, en lo que dijo mi compañera. Buscamos siempre un concepto biónico. ¿Qué quiere decir? Que buscamos a veces en la naturaleza, en los animales, algún tipo de inspiración, y en este caso lo encontramos en el orangután.

—SAIO es un vehículo, pero también es una forma de terapia. ¿Qué características y cuál es el funcionamiento que se le va a dar? ¿Cómo es que trabajará?

MS: Sí, es un vehículo eléctrico con una tecnología de asistencia. No llega a ser totalmente inteligente, pero le da la suficiente asistencia al adulto mayor. Primero, lo puede trasladar de forma segura, tiene esa facilidad de poder darle ese confort. Obviamente, el vehículo está destinado a hacer que el adulto mayor se traslade y pueda hacer una terapia, ya que le permite hacer ejercicios de resistencia, de tensión, que es la caminata, o sea, una caminata según su ritmo porque tuvimos en cuenta el grado: la Sarcopenia, o bien puede empezar en el adulto mayor cuando apenas está sintiendo, como que se siente más débil; o en una persona que ya tiene años y esté en sedentarismo, o sea, que no se mueve. Entonces, tal vez para una persona ya con más años, el tratamiento es un poco más suave.

El proyecto de SAIO fue pensado para adultos mayores que sufren de Sarcopenia, una enfermedad degenerativa de los músculos. (Foto: Difusión)

—¿Y qué tecnología es la que usa el vehículo?

VT: El principal objetivo es que la persona pueda hacer ejercicios de resistencia en la parte muscular de una forma segura; porque si se ve el diseño, tiene en la parte trasera un casco que protege al usuario y un tipo de arnés para sostenerlo y no se vaya a caer. También tiene en esta parte sensores que registran el tema de los latidos para ver si la persona se encuentra sana o presenta alguna complicación. Eso alerta a un familiar para que esté al tanto de la salud de la persona adulta. Tiene un sensor GPS que posiciona en tiempo real donde está el vehículo.

—¿Y han pensado que se pueda agregar inteligencia artificial?

MS: Yo creo que sí. O sea, se ha trabajado hasta el momento con ciertas limitantes por temas, tal vez, de mercado, pensando en un producto que se pueda hacer hoy en día tanto aquí en el Perú. Nosotros pensamos en eso. No llega a ser tanto un diseño conceptual, donde uno piensa en la función principal, en la forma, pero no está netamente centrado en que se puede hacer en un mercado de hoy en día, o en los materiales, o en la forma de fabricación. En este caso, el producto SAIO sí fue pensado en eso. Sí tiene muchas cosas que inducen a una inteligencia artificial y que, obviamente, en una inteligencia artificial es mucho más poderosa porque prácticamente el dispositivo le va a proponer cosas a la persona, sin necesidad de que la persona le diga exactamente, como sucede con nuestros teléfonos celulares.

Y quería agregar que mi compañera habló de los brazos que lo protegen ante los choques en el vehículo. Eso está inspirado en realidad en la forma de cómo ellos [los orangutanes] se trasladan. Hay una forma que se llama braquiación, si no me equivoco, es porque ellos se trasladan de planta en planta, columpiándose y estirando sus brazos. Entonces, cuando se estiraban así, mi compañera notó ese detalle y se inspiró en eso, y eso tomamos también en este proceso de que el vehículo levanta los brazos para que así se quede la persona. O sea, el adulto mayor está dentro para que entonces no ocurra un accidente. También los materiales son muy resistentes. El material del vidrio que es policarbonato, que muchos se usa en las lunas de los lentes.

Por un lado funciona como medio de transporte y por el otro, como lugar para terapia física. (Foto: Difusón)

—Entonces el diseño está pensado en todo, hasta en los materiales que se deben usar...

VT: Sí. Solo para mencionar que a los adultos mayores no podemos meterle tanta tecnología porque hay adultos mayores que se estresan. Cuando hemos entrevistado, hemos preguntado y aún prefieren utilizar algún celular chiquitito porque es más práctico que estar metiéndose a Internet. Hay otros adultos que ya se han adaptado y utilizando celulares grandes.

MS: En ese caso, por ejemplo, a SAIO lo tomamos a comando simple. Como le dije, tomamos en cuenta mucho el estado cardíaco. O sea, el vehículo le va a avisar al adulto mayor un mensaje sobre su ritmo cardiaco y si deben descansar, le invita a que se suba para regresar. O, supongamos que está avanzando SAIO y se atora con una roca, ¿no? Y no avanza. Entonces, muchos adultos mayores son como niños, se comienzan a desesperar, se estresa y quieren salir. Obviamente SAIO no lo va a dejar salir porque es inseguro, entonces lo que hace es mandar una señal por Bluetooth o WiFi a ciertas entidades, en este caso Serenazgo o la policía, para darle la ubicación de GPS exacta para recibir ayuda.

—Entonces tenemos dos cosas: es un vehículo y a la vez también es un medio de tratamiento, es decir, la persona puede caminar o puede hacer movimientos dentro del vehículo para avanzar y también estar quieto y dejar que el vehículo lo lleve…

MS: Sí, en la parte de adelante, cuando está sentado puede hacer ejercicios, pero más que todo con los brazos. Si no estuviera SAIO, lo que se hace es usar mucho las mancuernas o pesas de 10 libras, o ponen una liga y jalan hasta donde puedan. En este caso SAIO tiene una opción donde se puede usar ligas y la persona puede estar haciendo ejercicio con el brazo. Y la parte de atrás, más que todo es para caminar. Entonces, la persona sale de SAIO y va atrás, se coloca la mancuerna, que es muy fácil colocarse y se adapta a todos los tamaños. Obviamente, hemos visto esa parte de ergonomía. Entonces, una vez que ya se coloca, se siente cómodo, el vehículo se pone en modo de recorrido, modo trayecto, modo de marcha para mejorar la marcha, justamente, del adulto mayor, y que es mejorar toda la parte de las piernas, de los glúteos. Porque muchos necesitan eso, porque es lo que usan para levantarse, para sentarse y justamente es donde hay más quejas para subir las escaleras. Entonces, prácticamente el vehículo avanza con ellos. Como le dije, hay grados.

— Ahora pasamos a otro tema. La pregunta es en torno a si han recibido algunas propuestas para materializar el proyecto, llevarlo a una fabricación...

VT: Bueno, actualmente en el tema de realizarlo, aún no hemos recibido nada. No hemos tenido mucho apoyo, todavía, para poder hacerlo. Como es un vehículo, es un proyecto grande y si nosotros queremos probarlo, tenemos que hacerlo en escala de uno en uno, una escala real para ver todo lo que va a contener [el vehículo]. Hacerlo grande, sería más efectivo, ya sería un prototipo real. Estamos pensando hacerlo, pero con materiales simples que estén a nuestro alcance como un proyecto inicial.

MS: Tratamos de darle ahorita difusión al proyecto de manera tanto internacional como nacional, hasta donde se pueda.

—Entiendo también que ganaron un premio no estamos cómo, qué es lo que ganaron un premio, no con el proyecto también

MS: sí, recientemente, un concurso de Corea, medalla de plata con este proyecto.

—De todas maneras es una es una buena distinción para hacer realidad el proyecto. En cuanto a ustedes, digamos, ¿qué expectativas tienen sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Perú?

MS: Yo creo que en el Perú, tanto por estudiantes o grupo investigación como nosotros, en el Perú se crea mucha tecnología, mucha de ella a veces nueva, que a veces es difícil, no sale a la luz. Yo creo que sí falta apoyo, tanto en difusión como también en entender la tecnología. En la parte positiva yo creo que Perú está avanzando bastante el tema de investigación de hecho. Bueno, nosotros somos de una universidad donde nos hemos puesto también las pilas. Un país se rige también por eso, por investigar que es el mismo hecho de buscar algo, de entenderlo, de buscar algún tipo de solución, que es lo que nosotros hacemos.

VT: Como adolescentes, como estudiantes universitarios, como adultos, podemos hacer muchas cosas extremadamente buenas, pero lamentablemente el apoyo es escaso en Perú; y a veces no hay, no hay un voto de decir “Yo te apoyo y te doy una oportunidad para que esto salga adelante”. Pero sin el apoyo aquí en el país, a veces no se puede hacer todo. Por eso hay gente que opta por irse, lamentablemente. Son muy buenos y prefieren irse porque en otro país apoyan y acá en el Perú no lo apoyan tanto, tal vez. Por eso, nosotros a veces concursamos fuera para que llamemos más la atención. Digamos “Miren, nosotros hemos hecho esto y ganamos esto. Miren lo importante que es que en Corea, que es un mundo súper mayor en tema de tecnología, han dicho wow, qué bacán tu proyecto, mereces un premio”. Aquí en el Perú, creo, que esta vez nuestro mismo país nos puede apoyar un poquito.