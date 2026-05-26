Resumen

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Ferrari Luce. Foto: La Gazzetta Ferrari / X.
Ferrari Luce. Foto: La Gazzetta Ferrari / X.
Por Redacción EC

La automotriz italiana Ferrari presentó oficialmente el Luce, su primer vehículo 100% eléctrico y uno de los lanzamientos más comentados del año. El modelo fue diseñado junto a Jony Ive, exdirector creativo de Apple y responsable del diseño de productos como el iPhone. El nuevo auto marca un giro histórico para la marca del “cavallino rampante”, conocida tradicionalmente por sus motores de combustión y su vínculo con la Fórmula 1.

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