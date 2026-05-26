La automotriz italiana Ferrari presentó oficialmente el Luce, su primer vehículo 100% eléctrico y uno de los lanzamientos más comentados del año. El modelo fue diseñado junto a Jony Ive, exdirector creativo de Apple y responsable del diseño de productos como el iPhone. El nuevo auto marca un giro histórico para la marca del “cavallino rampante”, conocida tradicionalmente por sus motores de combustión y su vínculo con la Fórmula 1.

El Ferrari Luce apuesta por una estética distinta a la habitual en la marca. Tiene cuatro puertas, capacidad para cinco pasajeros y una carrocería con líneas futuristas y minimalistas, desarrolladas por el estudio LoveFrom, fundado por Ive tras dejar Apple en 2019. El interior mezcla pantallas OLED con controles físicos, en una propuesta que busca mantener la sensación “táctil” y emocional de conducir un Ferrari.

En el apartado técnico, el vehículo cuenta con cuatro motores eléctricos, uno por rueda, más de 1.000 caballos de fuerza y una autonomía cercana a los 530 kilómetros. Además, puede acelerar de 0 a 100 km/h en unos 2,5 segundos y superar los 310 km/h de velocidad máxima. Ferrari también incorporó un sistema sonoro para simular la experiencia acústica de sus tradicionales motores a gasolina.

Ferrari Luce. Foto: La Gazzetta Ferrari / X.

Sin embargo, el diseño del Luce ha dividido opiniones entre fanáticos y analistas. Mientras algunos celebran la apuesta innovadora, otros consideran que el modelo se aleja demasiado de la identidad clásica de Ferrari. Las críticas incluso impactaron en la bolsa: las acciones de la compañía llegaron a caer hasta un 6% tras la presentación oficial del vehículo.

El Luce tendrá un precio base superior a los 550.000 euros y comenzará a entregarse a finales de 2026. Con este lanzamiento, Ferrari busca abrirse paso en el mercado de autos eléctricos de lujo, aunque sin abandonar por completo los motores tradicionales. La compañía estima que para 2030 solo el 20% de sus vehículos serán totalmente eléctricos, mientras que el resto seguirá apostando por modelos híbridos y de combustión.