Qué mejor submarino que aquel que imita a un experto buceador de la naturaleza: la orca. La compañía Hammacher Schlemmer se ha inspirado en el cetáceo para diseñar su nuevo submarino Killer Whale.

Se trata de un submarino biplaza que imita la forma de desplazarse de las orcas. El vehículo alcanza los 80 km/h sobre la superficie del agua, además, es capaz de sumergirse como lo haría uno de estos mamíferos acuáticos, en cuyo caso, alcanza velocidades de hasta 40 km/h.

La compañía ha cubierto el submarino de un material acrílico hermético para proteger al piloto del agua. Además, el transporte ha sido implementado con un sistema de pedales para poder frenar y acelerar. Por su parte, las aletas de la falsa orca se manejan con dos palancas que sirven para controlar el trayecto, girar y realizar zambullidas rápidas.

Así es la cabina de mando del Killer Whale. / Hammacher Schlemmer

En el interior de la nave todo ha sido acondicionado para brindar el mayor confort y protección de los tripulantes. De esta manera, encontramos todas las herramientas necesarias para la navegación un velocímetro, un tacómetro, indicadores de presión de aire y del motor y una pantalla LCD que muestra las imágenes recogidas por una cámara situada en la aleta dorsal.

La compañía detalla en su página web que “los asientos son de vinilo” y que tienen una tapicería de espuma. Asimismo, estos tienen cinturones de seguridad de cuatro puntos para garantizar “la seguridad del piloto y los pasajeros”.

Claro está, el producto no es barato. Killer Whale tiene un precio de US$ 90.000, aunque sus desarrolladores aseguran que quien lo adquiera podrá disfrutar de piruetas que un submarino normal no podría realizar.