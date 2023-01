United Nude ha creado un auto eléctrico, pero diferente a todo lo convencional. La empresa ha reducido a la mínima expresión el diseño del vehículo, basado en un Lamborghini Countach, para dar con este resultado: el Lo-Res Car, un carro que parece sacado de una película de ciencia ficción.

El nombre del Lo-Res Car viene de, una vez más, la reducción de “low-resolution car”, lo que se traduce como “auto de baja resolución”. United Nude es una empresa conocida por sus diseños innovadores y, a veces, extraños en zapatos. Muchos de sus productos mezclan la arquitectura, tecnología, la música, entre otras disciplinas. Entre sus colecciones está “Lo-Res”, que busca realizar diseños minimalistas. Es decir, solo lo esencial para que funcionen.

El Lo-Res Car es un prototipo basado en un concepto que viene siendo desarrollado desde 2010. El vehículo está basado en un Lamborghini Countach, al cual se le ha disminuido la resolución. El auto puede llevar dos pasajeros, uno detrás de otro. La cápsula que cubre todo está hecha de policarbonato acabado en mate negro, por lo que es translúcido, pero de lejos se ve simplemente oscuro.

Esta cápsula se levanta hacia atrás para dejar el paso a los tripulantes. A diferencia de los vehículos convencionales, el Lo-Res Car no tiene puertas y solo se puede utilizar levantando esta protección. Para que este sistema funcione, la cápsula se levanta mediante actuadores eléctricos operados de forma remota o desde el interior del auto. Los neumáticos no han cambiado, pero está recubiertos para que prácticamente no se vean desde fuera.

El Lo-Res Car no tiene puertas y se abre al descubrir la cápsula interior. | (Foto: Petersen Automotive Museum) / KRISTOPHER GRUNERT

La mayoría de detalles del interior están hechos con acero inoxidable, incluyendo el volante, el cual tiene un diseño hexagonal. Su motor eléctrico alcanza una velocidad máxima de hasta 50 kilómetros por hora y cuenta con una automonía de hasta 200 kilómetros. Es decir, funciona como un vehículo convencional, pero no llega alcanzar grandes velocidades. Esto se debe a que la carrocería no es igual a la de otros autos, por lo que no tiene la misma resistencia contra lo que conlleva ir a una velocidad considerable.

Así se ve el Lo-Res Car desde el interior. | (Foto: Petersen Automotive Museum) / KRISTOPHER GRUNERT

United Nude no ha puesto un precio a este vehículo, pues solo se realizó un prototipo. Sin embargo, Petersen Automotive Museum, un museo automovilístico situado en Los Angeles, Estados, Unidos, está subastando el vehículo con el objetivo de donar lo recaudado para caridad. Los montos de las pujas no está disponibles para el público, pues se debe enviar una solicitud primero.