Una aplicación está cambiando la forma de escuchar las clases de varios niños. Se trata de ‘Bot’, un robot virtual que responde las dudas de los alumnos sobre sus cursos de matemáticas y ciencias.

La creadora de esta app es Keytlin García, una profesora que enseña a niños de 1ro a 4to grado en el distrito de Santa Cruz, en Loreto. Su principal objetivo es utilizar la tecnología en favor del aprendizaje para sus alumnos.

“Esta aplicación busca facilitar la enseñanza de una forma divertida, sin que le resulte pesada a los pequeños. De esta forma, se les irá educando para que vean la tecnología como una herramienta para aprender, no solo para distraerse”, comenta la maestra.

¿Cómo nace la aplicación ‘Bot’?

La razón principal para crear Bot, cuenta Keytlin, fue el regreso a las clases presenciales. Debido a que los alumnos ya venían acostumbrados a las dinámicas de las clases virtuales, durante el regreso a las escuelas no había mucha participación por parte de los estudiantes.

“Los maestros preguntábamos algo, y ellos se quedaban callados. Les decías, por ejemplo, ‘¿qué opinas de este tema?’ o ‘¿qué sabes sobre esto?’, pero no respondían. Entonces, no se daba un correcto aprendizaje, porque no había interacción por parte de los niños. Si se seguía de esa manera, ellos solo iban a recibir una educación netamente receptiva”, añade la profesora.

MIRA TAMBIÉN: Jóvenes peruanos crean una feria universitaria para escolares en el metaverso

Otro factor clave fue el uso de las tablets en las aulas. Según la maestra, si bien estos dispositivos fueron dados en las escuelas como un recurso para las clases, los niños la utilizaban para “jugar y distraerse”. A raíz de ello, Keytlin notó cómo el equipo lograba mantener la atención de sus alumnos. Fue allí cuando decidió crear una herramienta que se complemente con al usar las tablets y que, a la vez, logre potenciar el aprendizaje en la escuela.

“Ahí nació Bot, en una noche en la que analizaba cómo hacer que mis pequeños sigan motivados por aprender y vean la importancia del uso adecuado de los dispositivos tecnológicos”, comenta García.

¿Cómo se usa ‘Bot’?

Al ser una aplicación creada para niños, Bot es realmente sencilla de usar. Su base datos está alimentada por todas las clases de matemáticas y ciencias de Keytlin. Además, es capaz de responder a las preguntas de los alumnos, referentes a estos temas. Tan solo basta con decirle “Hola, Bot”, y el personaje comenzará a hablar con los usuarios.

“Solo comienza a hablar si lo saludas. A partir de ahí, puede responder cualquier pregunta relacionada a las clases que hemos tenido. Inicialmente quería que el robot tuviera mi voz, pero para darle más realismo le di la voz como la de una máquina”, añade Keytlin.

Por el momento, Bot no se puede descargar en ninguna tienda de apps. Sin embargo, su creadora comenta que cuando termine la versión mejorada de la aplicación —en la cual introducirá más temas de cursos como historia, comunicación, etc—, estará disponible para su descarga en Play Store.

En el siguiente video se puede ver cómo la app responde a las preguntas escolares.