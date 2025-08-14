Hoy en día el transporte se debate entre el uso de combustibles fósiles y la electricidad, pero un ingeniero aeroespacial ha cambiado esta mirada recuperando un tipo de motor que tiene más de 200 años de creado.

Tom Stanton es un youtuber británico y decidió hacer unas modificaciones a su bicicleta con el motor en 1816 fue diseñado por Robert Stirling, un motor que usa la expansión y contracción de un gas entre zonas calientes y frías.

Según la página Ecoinventos, el motor térmico funciona sin combustión interna, sin combustibles fósiles y sin batería.

El reto para Stanton es alcanzar 100 a 150 vatios de potencia, equivalentes a 0,2 caballos de vapor, lo suficiente para que pueda viajar a 24 km/h en terreno llano.

Luego de hacer algunos modelos a escala, el ingeniero creó un bloque de aluminio mecanizado y una cámara caliente de acero (esta fue encargada a un tercero). Además, creó un sistema de enfriamiento basado en agua.

Para entrar en funcionamiento, el equipo necesita siempre una fuente de calor externa que puede ser renovable (solar, biomasa, concentración solar, calor residual) o no renovable (quemadores a gas, por ejemplo).

Este dispositivo fue instalado entre los tubos de la bicicleta, haciendo funcional al vehículo, pero aun con algunas dificultades. El movimiento de los pistones se transfiere a volantes de inercia que mueven una polea, y esta, mediante una correa, impulsa la rueda trasera.