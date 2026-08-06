La instalación de este sistema de visión requiere tratamiento médico especializado. (Foto: prima.science.xyz)
La instalación de este sistema de visión requiere tratamiento médico especializado. (Foto: prima.science.xyz)
Por Redacción EC

En los últimos años hemos visto la aparición de los smart glasses, o anteojos inteligentes, pero lo que ha ocurrido en los últimos días es la aparición de unos lentes que permitirían devolver la visión a personas con alguna enfermedad ocular. Se trata del sistema PRIMA, y lo más curioso es que fue hecho por ex trabajadores de Elon Musk.

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