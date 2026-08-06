En los últimos años hemos visto la aparición de los smart glasses, o anteojos inteligentes, pero lo que ha ocurrido en los últimos días es la aparición de unos lentes que permitirían devolver la visión a personas con alguna enfermedad ocular. Se trata del sistema PRIMA, y lo más curioso es que fue hecho por ex trabajadores de Elon Musk.

Science Corporation es la empresa que ha hecho posible este dispositivo y ha recibido un certificado para llegar a 30 países europeos.

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En concreto, señala un informe de La Vanguardia, el lente combina unas gafas de realidad aumentada con un pequeño procesador. Además, se incluye un chip fotovoltaico de dos milímetros implantado quirúrgicamente bajo la retina.

Vale señalar que no está pensando para corregir la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. El caso para el que está indicado es atrofia geográfica provocada por una degeneración macular.

El sistema PRIMA que devuelve la visión cuenta con un chip. (Imagen: prima.science.xyz)

¿Qué produce este problema? Se trata de una enfermedad que destruye la capacidad de ver, específicamente el centro del campo visual por lo que se nota distorsionado, borroso o cubierto por una mancha oscura.

Es un proceso bastante complejo. El lente cuenta con una cámara integrada que capta la realidad y el procesador convierte la escena en una imagen. Esto se proyecta al ojo mediante pulsos de luz infrarroja. Por otro lado, el chip también hace de panel solar y transforma la luz en impulso eléctri que activa las neuronas y por el nervio óptico que lleva la imagen hasta el cerebro.

La visión es artificial. No se puede decir que sea completa y que el paciente vuelva a conducir por las calles. Sin embargo, sí puede reconocer caracteres, leer palabras o recuperar cierta autonomía.

Se trata de un producto médico, con cierta complejidad, por lo que requiere el trabajo de especialistas como los de Science Corporation. Esta empresa fue fundada por Max Hodak y otros ex trabajadores de Neuralink, empresa de Elon Musk.