Los drones son vehículos aéreos no tripulados que se usan con múltiples propósitos. Algunos los utilizan para la producción audiovisual, otros para búsqueda de personas o vigilancia, etc. El campo del agro no se queda afuera y en los últimos años hemos visto innovaciones relacionadas entre estos vehículos y el campo.

Guardian Agriculture, una compañía dedicada a la implantación de vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) en la agronomía, ha recibido la aprobación de la agencia de aviación estadounidense para operar sus proyectos en el país norteamericano.

Gracias a ello, la firma cuenta con el primer vehículo autorizado para operar en los campos de Estados Unidos. Se trata del SC1 Guardian, un drone tractor que podrá apoyar en tareas de carga y difusión de líquidos (fumigación).

SC1 Guardian. / Guardian Agriculture

Guardian Agriculture presentó su SC1 Guardian como un vehículo de tercera generación, pues ya habían mostrado al público las versiones Beta y Eva, las cuales habían servido como experimentos para que la empresa pudiera mejorar los planos.

En cuanto al drone tractor SC1 Guardian, este cuenta con un tamaño de 4,5 metros, cuatro hélices y un sistema para transportar cargas útiles de hasta 76 litros. De acuerdo a sus fabricantes, la máquina puede cubrir un terreno de 16,2 hectáreas (40 acres) por hora “de manera eficiente”. Asimismo, la firma norteamericana indica que el drone es “cien por cien programable”

SC1 Guardian. / Guardian Agriculture

“Ofrece una aplicación precisa y segura para la protección de los cultivos en una fracción del tiempo y el coste”, resalta Guardian Agriculture. A su vez, de acuerdo a Bloomberg, la empresa tendría pedidos por más de 100 millones de dólares y que ya tienen pedidos para finales de 2025.