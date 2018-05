UA HOVR. Así se llama la nueva tecnología running que la firma estadounidense Under Armour ofrece con el beneficio de sensación gravedad cero en cada paso. Tuvimos la oportunidad de probar esta innovación y aquí te contamos todos los detalles.



"La tecnología UA HOVR repele el impacto y combina perfectamente la amortiguación y retorno de energía. Fue diseñada para atletas que corren", nos dice Fernanda Carvajal, merchandiser professional de Under Armour Chile.

Esta tecnología de amortiguación está presente actualmente en la entresuela de dos modelos de zapatillas para corredores: las UA HOVR Phantom y las UA HOVR Sonic. Las primeras tienen un acabado tipo media (calcetín) en el tobillo.

Como ya dijimos, la firma Under Armour sostiene que esta tecnología brinda la sensación de gravedad cero en cada paso. ¿Cómo logra esta curiosa característica?



"Esto se da gracias a la combinación perfecta entre amortiguación y retorno de energía. La tecnología UA HOVR está compuesta por dos partes. La primera, por una espuma súper blanda que amortigua el impacto y mantiene las piernas livianas. La segunda, por la malla de compresión Energy Web, que encierra la espuma y la devuelve con la energía utilizada", detalla Fernanda Carvajal.

--- Experiencia con las UA HOVR Phantom ---



Lo primero que llama la atención de estas zapatillas es su diseño, pues rompe con la clásica imagen que muchos tienen sobre el calzado para running. Tienen mucho de moda, pero no te dejes engañar ya que están hechas para rutinas de largo aliento.



Otro detalle a destacar es su sólida estructura. A simple vista parecen ser muy pesadas; sin embargo, cuando las tomas entre tus manos te sorprende lo livianas que son. Pesan 293 gramos y tienen un drop (relación de altura entre la punta y el talón) de 8 mm.

Probamos estas zapatillas durante una rutina de running de 8 km y pudimos confirmar los beneficios de su amortiguación. Los pasos se sintieron muy suaves y las superficies más blandas. Sin embargo, te sugerimos que no pases por charcos de agua, pues no cuentan con impermeabilidad.



Su capellada (parte del calzado que cubre la totalidad del pie) es tejida y de un material llamado Microthread. Ciertamente, brinda un ajuste transpirable.



El ajuste también se ve reforzado a través del acabado tipo media (calcetín) en el tobillo. Hay que reconocer que si tienes un tobillo ancho, podrías sentirte algo incómodo pero solo en los primeros minutos.



En cuanto al panel 3D que presenta en la parte media del pie, además de ser un detalle que contribuye mucho con ese toque de moda que tiene este calzado, es un elemento clave en la ventilación del pie por las perforaciones que tiene.



En el lado del talón se puede observar un soporte externo. Durante el recorrido de 8 km, pudimos comprobar que este ayuda en la estabilidad de la pisada y la eficiencia de los pasos.



Otra característica a destacar de las HOVR Phantom de Under Armour es su plantilla. Lleva el nombre de SpeedForm 2 y la marca no exagera al decir que entrega un confort total de la planta del pie.



Finalmente, la suela exterior. Presenta una textura nudosa, lo que facilita la tracción y, al parecer, la durabilidad de este calzado.



"La sensación de gravedad cero de las UA HOVR Phantom se mantendrá sin importar la frecuencia de uso", garantiza la representante de Under Armour Chile.



Las UA HOVR Phantom cuestan S/. 599 y están disponibles en centros comerciales como el Jockey Plaza y Plaza Lima Norte.



