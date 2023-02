Elegir una computadora portátil siempre implica lograr un balance entre el tamaño y la portabilidad. Un modelo muy compacto será fácil de transportar, con poco peso y la posibilidad de entrar en cualquier mochila, pero deberá resignar pantalla, y la superficie útil para mostrar las aplicaciones será menor. Un equipo con una pantalla más grande permitirá lograr algo parecido a usar una computadora de escritorio, pero inevitablemente resultará en un equipo más voluminoso y pesado, entre otras cosas porque hay una relación directa entre el tamaño de la pantalla, el consumo de energía y la batería que hay que incluir para que el equipo tenga un mínimo de autonomía.

Esa discusión, ese mirar especificaciones y sopesar opciones, comparar pantallas de 13, 14, 15 o 17 pulgadas, quedó lejos para Evan y Katelyn, dos youtubers amantes de la tecnología que crearon un equipo que le pasa por encima a todos los demás.

¿Qué hicieron? Fabricaron su propia computadora portátil (o portable, quizás) con una pantalla de 43 pulgadas, es decir, el tamaño que suele reservarse para un televisor en una repisa. El armatoste tiene un peso de 50 kilos, inevitables para todo lo que usaron.

Al televisor de 43 pulgadas le montaron unas bisagras para unirlo al resto de la carcasa (hecha en madera y metal), y lo conectaron con una computadora Intel NUC 11, con todo y gabinete para hacer más sencilla la instalación dentro de la caja de madera que almacena las baterías.

También usan un teclado mecánico Redragon K605, de tamaño más grande de lo común, con un panel táctil al costado (aunque la superficie de la parte inferior de la notebook permite usar un mouse sin problema).

Por supuesto, esta valija de 50 kilos necesita una batería interna para ser realmente reconocida como computadora portátil. Según explica la pareja, esta mega laptop tiene dos baterías de 150 watts para afrontar al gasto de energía de la pantalla gigantesca y del procesador, y tiene una tercera batería, más modesta, para la iluminación de los LEDs complementarios.

¿Es la más grande del mundo? Muy probablemente, aunque falta alguna validación oficial. Por supuesto, el equipo no se vende; es más una demostración de ingenio, aunque extraña que no le hayan agregado unas patitas en la base del equipo para no aplastar los muslos de los usuarios cuando usan este monstruo como laptop, es decir, una computadora que se apoya en el regazo de la persona que la está usando.

