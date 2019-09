iPhone 11: Hoy llega a las tiendas el nuevo teléfono de Apple

Los nuevos teléfonos de Apple llegaron a las tiendas. Según anunció Tim Cook, CEO de la compañía, a partir de hoy se venderán los iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max.

El teléfono estará disponible en los países participantes del lanzamiento de Apple, y quienes hayan optado por la preventa, verán que el paquete llegará a sus casas a partir de hoy.

Los precios de lanzamiento que reveló la firma de la manzana mordida son de US$ 699 para el modelo básico del iPhone 11; el iPhone 11 Pro cuesta US$ 999; y la versión Pro Max vale US$ 1,099.

En Perú no hay fecha definida para la llegada del equipo, pero Entel adelantó que probablemente lo tengan disponible para la segunda semana de octubre. Por su parte, Movistar aseguró que en noviembre llegará el nuevo iPhone.

El teléfono fue presentado por Cook en el Evento Especial que Apple celebra cada año, esta vez en el teatro Steve Jobs, en Cupertino, California.

La principal novedad del iPhone 11 es su doble cámara posterior, con un ultra gran angular para tomar fotos con mayor profundidad de campo.

Las versiones Pro cuentan con una cámara adicional; es decir, una triple cámara. La tercera es una tele objetivo, para capturar detalles.

Además, el iPhone 11 Pro tiene una pantalla de 5.8 pulgadas, mientras que su hermano mayor, el iPhone 11 Pro Max, luce una pantalla más grande: 6.5 pulgadas.