iPhone 11 en Perú: ¿A partir de cuándo se venderá el nuevo teléfono de Apple?

Apple presentó el martes sus nuevos productos en su evento especial anual, celebrado en el teatro Steve Jobs, en Cupertino, California.

Tim Cook, CEO de la compañía, reveló los nuevos iPad, Apple Watch, el servicio de videojuegos, la plataforma de streaming Apple TV+ y el nuevo iPhone 11, con sus versiones avanzadas: el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max.

Los precios de lanzamiento de los nuevos modelos de su icónico smartphone, para Estados Unidos, son de US$ 699 para el iPhone 11, US$ 999 para el Pro, y US$ 1,099 para la versión Pro Max.

Según Cook, los equipos llegarán a las tiendas el 20 de septiembre. ¿Pero a partir de cuándo se venderán en Perú?

- iPhone 11 | Estas son las características de los tres nuevos modelos de Apple

- iOS 13 | Cuándo sale la actualización y cuáles son los celulares iPhone compatibles

- iPhone 11: qué es la tripofobia y por qué hace que muchos no puedan ni mirar el nuevo modelo de Apple



Si bien ninguna operadora tiene una fecha definida para exhibir el iPhone 11 en sus estantes, sí cuentan con un estimado.

Entel, por ejemplo, calcula que en la segunda semana de octubre tendrá disponible el último teléfono de Apple.

"Aún no tenemos fecha exacta, pero Apple acostumbra uniformizar los lanzamientos por país y en el Perú eso es la segunda semana de octubre, aproximadamente", señaló la compañía.

En el caso de Movistar, indicaron que lo más probable es que el iPhone 11 se venda a partir de noviembre.

Al ser consultado, Claro no se pronunció sobre una posible fecha de llegada del equipo al mercado peruano.

A su vez, iShop, reseller premium de Apple, apuntó que por motivos de confidencialidad no pueden revelar la fecha del lanzamiento del equipo en sus tiendas peruanas.

El iPhone 11 llegará al mercado con dos cámaras traseras y una pantalla de 6,1 pulgadas. Mientras que la gama alta de los nuevos teléfonos de Apple, Pro y Pro Max, traen consigo tres lentes en la cámara trasera. El iPhone 11 Pro tiene una pantalla de 5,8 pulgadas, mientras que el Pro Max, tiene una de 6,5 pulgadas.



-Especificaciones del iPhone 11-

Pantalla 6,1 pulgadas

Resolución 828x1.792 píxeles

Batería 3.110 mAh

Memoria RAM 4 GB

Memoria interna 64/128/256 GB

Procesador A13 Bionic

Sistema operativo iOS 13

Cámara principal (doble) 12 MP +12 MP

Cámara frontal 12 MP