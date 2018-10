“¡Qué lejos! Países Bajos y su avanzada tecnología”, por Sergio Sicheri

Viajar también es una suerte de oportunidad para ver avances en tecnología. Siempre he manifestado (lea la siguiente columna y verá que no miento) que los procesos en nuestro aeropuerto deben mejorar. Creo que la gran mayoría de peruanos pensamos lo mismo. Sobre todo, para eliminar el estrés que nos produce el chequeo de las maletas, los controles de seguridad, migraciones, etc. En el último viaje que realicé hace una semana a Ginebra (Suiza), puedo dar fe que algunas cosas están cambiando en el Jorge Chávez de Lima. La idea de esta columna también es aplaudir aquellas iniciativas. El haber instalado nuevas puertas electrónicas (e-gates) en el aeropuerto, no solo reduce el tiempo (a menos de un minuto) del trámite migratorio, sino que también se automatiza el flujo digital de información y se reduce el uso de papeles, firmas y sellos a los que nos tenían acostumbrados. En resumen, menos estrés.

Gracias al éxito logrado por "La Casa de Papel", me entusiasmo y decido ver "Élite". El drama juvenil español de Netflix durante mi largo vuelo a Ámsterdam (Holanda). Ahí tengo la conexión de mi vuelo a Ginebra (Suiza). Mientras devoro la serie que me ha quitado el sueño, me voy sintiendo como el personaje principal: Marina (caracterizada por la guapísima María Pedraza). En la serie, Marina es de una familia de ricachones españoles, pero ella no se siente parte o en todo caso no cuadra en dicho linaje. Así me siento yo en este vuelo. Es la primera vez que viajo en primera clase y me sorprenden todos los detalles que Marcel Wanders, el reconocido diseñador y director de arte holandés, también llamado el Lady Gaga del Diseño, ha logrado con el menaje y demás detalles en primera de KLM. En una búsqueda rápida, se define en Google que, “la tecnología constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades y los deseos de la humanidad”. Wanders lo tuvo claro. Y en ese preciso momento me pongo a pensar en el gran trabajo de marketing que desperdician las aerolíneas que sobrevuelan el mercado peruano.

Conoce al diseñador holandés Marcel Wanders, uno de los más grandes exponentes del diseño interior a nivel mundial.

Tras más de doce horas de vuelo y ya en el aeropuerto Schiphol (Ámsterdam) y como cualquier ciudadano sin privilegios, paso debidamente el departamento de migraciones. Ahí me topo con más tecnología. Esta vez, en los servicios higiénicos. Tras un rápido aseo personal, paso al secador de manos, la última instancia o estación de cualquier servicio que uno puede utilizar dentro de un baño. En la superficie de dicho aparato, que por lo general se encuentra a la altura de la mirada de una persona, se había colocado un dispositivo electrónico con tres botones de colores que contenían un rostro en el interior de cada uno: verde (cara feliz), amarillo (cara seria) y rojo (cara molesta). La verdad es que dicha tecnología no la he visto aplicada en ningún servicio higiénico de nuestro país. Tal vez me equivoque, pero la proliferación de tan simple sistema podría dotar de importante información a cualquier institución o empresa de nuestro país. Sobre todo, para conocer si lo fundamental y de lo cual carecemos, que es la limpieza o higiene de un servicio, se está realizando correctamente. En los distintos lugares que he tenido la suerte de conocer y donde hay más avances en tecnología, he notado que su población ha desarrollado con mayor énfasis su educación, así como sus valores.

Ya en Ginebra, una ciudad acomodada y excelente para los amantes de la alta relojería. Entre finos letreros de marcas como Patek Philippe, Rolex y compañía; tomamos, en una mañana oscura (7:00 am) de Suiza, casi de noche, el tren que nos llevaría a Neuchatel. Esta pequeña ciudad que parece licuada entre Alemania y Francia, pero las del siglo XV. Sí, como detenida en el tiempo o sacada de la famosa fábula de los Hermanos Grimm: El Flautista de Hamelín. Ni bien subimos al tren, entre el grupo de hombres de prensa colombianos y un peruano infiltrado; además, entusiasmados por el viaje y temáticas de tecnología que nos apasionan, una señora paró nuestra bulla con un gesto de incomodidad mientras nos señaló un letrero que indicaba que permanezcamos en silencio durante el viaje. ¿Cómo no hay un espacio así en el Metropolitano o en el Tren Eléctrico? De esta manera miles de peruanos podrían aprovechar a diario para cerrar una presentación de trabajo, terminar de estudiar una separata o simplemente para leer un libro, un periódico, el Smartphone o la Tablet. Pero, qué lejos estamos, Lima.

Después de atravesar en silencio innumerables campos verdes y de recordar en ese instante a la niña de los Alpes, Heidi. Llegamos al Technovation, evento que se realizó en el centro de Innovación y Desarrollo (I+D) de la empresa Philip Morris International (PMI), en su base principal, ahí donde más de 300 científicos que han sido contratados de distintas industrias realizan investigaciones al borde de una de las vistas más calmas y bellas del lago de Neuchatel, el más grande de Suiza. Dicho evento buscó informar a un grupo de periodistas de distintas partes del mundo sobre la nueva filosofía “libre de humo” de PMI. Sí, aquella con la que están explotando el uso de tecnología a través de su dispositivo Iqos que impulsa el consumo de tabaco calentado, es decir, sin necesidad de generar combustión. Esto reduce el consumo de químicos carcinogénicos y el daño general que produce fumar cigarrillos. Y a propósito del nuevo lanzamiento, la versión 3.0 del Iqos de PMI... de esto y más detalles del viaje les seguiré contando en la siguiente columna. La que publicaré la próxima semana.

Denle play a algo de música y disfruten aquí una breve historia de este viaje...