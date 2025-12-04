Líder tecnológico de la Bundesliga sobre Pizarro, Farfán y Guerrero: “Con héroes nacionales como ellos, nuestros indicadores digitales se van muy arriba”

Antes de ir con lo que nos contó el vicepresidente senior de innovación en tecnología deportiva del torneo alemán, será importante dar contexto, ya que desde la liga en la que alguna vez brillara Claudio Pizarro se están dando pasos agigantados hacia el futuro del deporte.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

A través de la inteligencia artificial y el análisis de datos en tiempo real, se recolecta una cantidad inimaginable de información, la cual, una vez procesada, abre una serie escenarios útiles para los clubes. Julie Souza, vocera de AWS, lo explica muy bien:

“En un partido de fútbol se generan aproximadamente 3,6 millones de puntos de datos. Nosotros utilizamos cámaras ópticas, sensores colocados en los jugadores e incluso chips en el balón para recoger una información que antes era imposible de procesar en tiempo real, pero que ahora ya es posible”, aseguró este año en un evento en tierras teutonas.

Toda esa avalancha de datos se convierte en información útil para entrenadores, analistas e incluso para los aficionados, quienes mientras están en las gradas del estadio reciben en tiempo real estos datos.

Hendrik Weber estuvo en el AWS re:Invent 2025 explicando cómo la Bundesliga implementó el uso del análisis de datos en tiempo real y la inteligencia artificial. (Foto: DFL)

Perú siempre presente en la Bundesliga

La charla, en la que participamos junto a periodistas de Argentina y México, empezó con una explicación acerca de cómo funciona este ecosistema.

“Hay muchos recolectores de datos a nivel mundial y luego están los datos oficiales y no oficiales de los partidos, los cuales no coinciden. Todo lo que nosotros llamamos datos oficiales de los partidos es algo que capturamos por nuestra cuenta, distribuimos y tratamos de que penetre en todos los medios de comunicación y los clubes; pero también hay datos no oficiales por ahí, que difícilmente puedes proteger”, sostuvo Weber.

Al líder tecnológico en la Bundesliga le preguntamos por la relación del aficionado peruano con el campeonato alemán, forjada en las épocas en las que Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán eran nuestros mejores embajadores, y el uso de estas nuevas tecnologías. Nos comentó lo siguiente:

“Por ejemplo, tenemos un par de jugadores sudamericanos en la Bundesliga y creemos que el usuario de la aplicación en Perú está más interesado en seguir a jugadores de América Latina por encima de los de Asia. Entonces, tienes la experiencia de la aplicación. Así es como tratamos de abordarlo. Queremos crear una experiencia dedicada para América Latina, para que la gente de Perú por ejemplo, tenga acceso a cosas específicas con las que se pueda identificar. Lo cual está sucediendo en la aplicación, pero también en lo que llamamos productos de producción global, es decir, la señal mundial (world feed) para el canal de televisión local”.

“No estoy seguro de cómo se puede ver la Bundesliga en Perú, seguro hay algunos canales deportivos que la cubran. Luego están, ya sabes, los canales de televisión, pero puede que no sean expertos en la Bundesliga. Por ello, la idea es que realmente proporcionemos servicios B2B (business to business) a nuestros socios de medios, para que puedan tener acceso y usen esto para su formato. Por ejemplo, un programa previo a la Bundesliga puede tener acceso a material precargado, usando algo de IA para que sea más rápido y mejorar la experiencia”.

“Claro que recuerdo a Pizarro, Farfán y Guerrero... ¡Cómo olvidarlos! Con estos casos, de lo que nos damos cuenta es que mientras sea como un héroe local y lleguen más héroes nacionales a la Bundesliga, nuestros indicadores, como los KPI digitales, que son datos, se van muy arriba, hacia los límites, porque es realmente notable que un jugador así tenga ese alcance en las redes sociales. Y si llegan a la Bundesliga, traen consigo todo ese alcance y así es como nuestra liga se beneficia de esos jugadores locales".

El fútbol que nos espera

Pasando a lo que sucede actualmente en el campeonato alemán y el empleo del análisis de datos, Hendrik Weber detalló los equipos de la liga local que vienen sacándole provecho a estas nuevas tecnologías que ofrece AWS. A continuación lo más destacado del encuentro: