En la actualidad, los celulares ya no solo se utilizan para enviar mensajes por Whatsapp, para revisar las noticias o ver imágenes en Facebook. Ahora, un número significativo de personas aprovechan sus tiempos libres para jugar a través de sus dispositivos móviles, sean iOS o Android.

En tiempos de cuarentena, los videojuegos pueden resultar como una opción atractiva para aquellos que no saben qué hacer. Tan solo mencionar nombres como Clash Royal, Call of Duty: Mobile o Pokémon Go nos hará recordar que la fiebre de los videojuegos va más allá de las consolas.

En ese sentido, a continuación les presentamos los mejores videojuegos disponibles para iPhone y Android:

Los mejores videojuegos para iPhone y Android

►Call of Duty: Mobile

Género: Disparos / Multijugador

Precio: Gratuito

Microtransacciones: Sí

Plataforma: iOS / Android

Como se recuerda, Call of Duty: Mobile es un videojuego de disparos en primera persona para dispositivos móviles (iOS y Android). Se estrenó de manera gratuita en octubre de 2019 de la mano de la empresa china Tencent.

Actualmente es uno de los títulos más populares por los usuarios móviles del planeta. Solo en su primer mes de vida, alcanzó las 148 millones de descargas, según Sensor Tower.

►Mario Kart Tour

Género: Carreras / Multijugador

Precio: Gratuito

Microtransacciones: Sí

Plataforma: iOS / Android

Fue un boom. En setiembre de 2019, el lanzamiento de Mario Kart Tour golpeó el mercado, tanto así que Nintendo -el responsable de este título- salió a comentar que los servidores del juego experimentaron sobrecarga en sus primeros días de estar habilitados.

Sin dudas, la franquicia Mario Kart -que empezó allá por 1992 con el lanzamiento de Super Mario Kart para la NES- es una de las series más importantes de la empresa, por lo que millones de personas a nivel mundial han estado a la expectativa del videojuego. El cual, dicho sea de paso, firma el inicio de la saga en los dispositivos móviles (iOS y Android).

Sobre su formato, Mario Kart Tour deja de ser horizontal (como tradicionalmente se estableció en las anteriores entregas de Mario Kart para consolas) para acoplarse al vertical de los celulares. Sumado a esto, los vehículos aceleran sin que tengamos que presionar la pantalla, pues es automático. Para cambiar de dirección, derrapar o lanzar ítems a los adversarios, tendremos que utilizar nuestros dedos mediante ‘taps'.

►Fortnite

Género: Battle royale / Multijugador

Precio: Gratuito

Microtransacciones: Sí

Plataforma: iOS / Android (a través de Epic Store)

Indudablemente la versión móvil del popular battle royal debía estar presente. Uno de los videojuegos con más jugadores a nivel mundial cuenta con una adaptación para celulares, tanto para iPhone o Android, que posee una gran cantidad de usuarios.

Para los que no conocen Fortnite, el título fue desarrollado por Epic Games y es un battle royal. Este creciente género consiste en la lucha simultánea de 100 personas en un mapa que conforme pasen los minutos se va reduciendo, obligando a los jugadores a enfrentarse y defenderse gracias las construcciones que podamos realizar.

El juego es gratuito y se puede disfrutar contra usuarios de otras plataformas. Sin embargo, para que la experiencia sea más satisfactoria, los jugadores de iOS, Android y Nintendo Switch no pueden enfrentarse a sus pares de PS4, Xbox One o PC.

Aquí su tráiler:

► Pokémon Go

Género: Aventura / Realidad aumentada Precio: Gratuito Microtransacciones: Sí Plataforma: Android / iOS

Uno de los videojuegos pioneros en lo que a realidad aumentada se refiere. La obra de Niantic consiguió un asombroso 'boom' cuando fue lanzado a mitad de 2016 para iOS y Android. Hasta la fecha todavía continúa actualizándose con diferente material. Si es un fan de la franquicia de 'Pikachu', no puedes dejar de probar Pokémon Go.

El juego de Niantic está basado en la localización y realidad aumentada. En ese sentido, para movernos en el juego tendremos que caminar por la ciudad o el campo, encontrando diferentes pokémon a lo largo de nuestro recorrido. Asimismo, también habrá la posibilidad de intercambiar criaturas, enfrentarnos en gimnasios o realizar incursiones grupales.

Pokémon Go está disponible para iOS y Android de manera completamente gratis. En el sistema operativo de Google el videojuego cuenta con casi 12 millones de descargas.

Aquí el tráiler:

►Teamfight Tactics

Género: Multijugador / Estrategia

Precio: Gratuito

Plataforma: Android / iOS

Uno de los más jóvenes de esta lista. Teamfight Tactics o simplemente TFT llegó a móviles a mediados de marzo, después de estar disponible en PC por varios meses.

Este título pertenece a un subgénero conocido como auto chess y en 2019 gozó de popularidad entre los gamers. Su funcionamiento es sencillo: dos jugadores escogen un cierto número de personajes y los colocan en un tablero, como si se tratase de una batalla de ajedrez. Luego, cuando los dos estén listos, la pelea iniciará de manera automática, sin que haya intervención humana. Gana el bando que sobreviva a la lucha.

El juego es gratuito y podemos disfrutarlo sin gastar dinero.

Acá su tráiler:

► PUBG Mobile

Género: Multijugador / Battle royal Precio: Gratuito Microtransacciones: Sí Plataforma: Android / iOS

Así como colocamos a Fortnite, no podíamos dejar de lado a PUBG Mobile, uno de sus más grandes competidores en el terreno de los battle royal. El juego fue lanzado en febrero de 2018 y es una adaptación para móviles del juego Playerunknown’s Battlegrounds, del estudio Bluehole.

A diferencia de Fortnite, PUBG Mobile cuenta con un apartado gráfico realista, dejando de lados los colores exuberantes. Además, la mecánica del juego es similar: 100 jugadores se enfrentan en un territorio que poco a poco se va reduciendo. Para acabar con los enemigos los usuarios tendrán que recoger armas que están arrojadas en diferentes partes del mapa.

El juego está disponible para iOS y Android; como también para PS4, PC y Xbox One. En 2018, según información oficial, la franquicia PUBG generó más de 900 millones de dólares.

Acá el tráiler:

►Fire Emblem Heroes

Género: Estrategia

Precio: Gratis

Microtransacciones: Sí

Plataforma: Android / iOS

La franquicia Fire Emblem aterrizó a los móviles en 2017, de la mano del videojuego Fire Emblem Heroes, un título de estrategia por turnos con más de 800 niveles. En el caso de que no seas amante de este formato o simplemente prefieras evitarlo, la obra de Nintendo permite jugar con los combates en automático.

A su vez, la historia se ambienta en el reino de Askr, como la saga principal. Asimismo, la historia se divide en cuatro Libros.

Acá el video:

► Vainglory

Género: MOBA / Estrategia

Precio: Gratis

Microtransacciones: Sí

Plataforma: Android / iOS

Uno de los MOBA más populares. El juego fue desarrollado por Super Evil Megacorp, está disponible para iOS, Android y PC (a través de Steam), y cuenta con competencias profesionales en todo el mundo, por lo que Vainglory también se le considera parte de los eSports.

Vainglory posee elementos que se encuentran en los MOBA de PC, como la opción de tener ítems activos, neblina de guerra o cámara libre. Como también contar con un apartado técnico que permite a los usuarios reproducir el juego a 120 fotogramas por segundo (FPS).

El videojuego consiste en el enfrentamiento de dos equipos de tres o cinco integrantes, cada bando tiene como objetivo acabar con la base principal del otro adversario. Como si se tratase de League of Legends o Dota 2, en términos generales.

▶︎ Plantas vs. Zombies 2

Género: Tower defense Precio: Gratis Microtransacciones: Sí Plataforma: Android / iOS

Uno de los más antiguos de la lista. Plantas vs. Zombies 2 se estrenó en 2013, hace más de seis años y es considerado por muchos como un gran juego. Actualmente cuenta con gran contenido relacionado al modo historia, pero también hay un apartado multijugador conocido como Batallaz. En este podrás enfrentarte en un 1 vs. 1 a otros jugadores utilizando ciertas plantas.

El título está disponible para iOS y Android de manera gratuita y, sin lugar a dudas, es una opción recomendable para los que nunca han probado este tipo de videojuegos de estrategia.

Te recordamos que en Plantas vs. Zombies 2 el modo principal de juego es la historia. Allí, tenemos que enfrentar a diversos zombies y evitar que estos se apoderen de nuestra base. Para esto, podremos escoger de un surtido abanico de plantas para hacerles frente.

Las microtransacciones están presentes en Pvs.Z 2, ellas nos permitirán acceder a plantas con mejores características, entre otros elementos.

Aquí su tráiler:

▶︎ Hearthstone: Heroes of Warcraft

Género: Cartas Precio: Gratis Microtransacciones: Sí Plataforma: Android / iOS

En el creciente género de cartas, Hearthstone se mantiene como una opción a destacar. Con más de 18.000 valoraciones en la tienda virtual de Apple, el videojuego de Blizzard tiene una gran cantidad de fanáticos en todo el mundo.

Hearthstone tiene mecánicas simples que permiten el aprendizaje rápido. No obstante, ello no significa que sea un juego sencillo. Después de dos horas de juego, el usuario ya podrá retar a amigos o gente ajena a batallas. Las cuales tienen una duración aproximada de entre dos o tres minutos, un factor muy provechoso para todos los usuarios que tengan breves tiempos de descanso.

Hearthstone: Heroes of Warcraft es un título que permite las compras de cartas con dinero real para mejorar nuestros mazos. Sin embargo, se puede jugar de manera completa sin hacer adquisiciones. A pesar de que su lanzamiento fue en 2013, Blizzard continúa brindando soporte al juego, implementando diferentes novedades como cartas nuevas.

Te mostramos el tráiler de Hearthstone: Heroes of Warcraft:

Y tú, ¿ya decidiste qué videojuego vas a descargar?

Síguenos en Twitter: