El 5G llegará a EE.UU. este año a manos de AT&T

AT&T Inc anunció el jueves que lanzará un servicio de telefonía móvil de quinta generación en una decena de ciudades en Estados Unidos a fines de 2018, después de que los estándares internacionales para la red fueron establecidos el mes pasado.



Se prevé que el servicio 5G entregue mayor velocidad de conexión, más capacidad y menores tiempos de respuesta que 4G LTE, así como usos alternativos, como para vehículos de conducción autónoma.

AT&T, el segundo operador de telefonía móvil más grande de Estados Unidos, no divulgó los 12 lugares ni la extensión del área de cobertura de 5G en cada mercado. El servicio sólo funcionará en dispositivos móviles capaces de operar con 5G.



"Cualquier implementación que hagamos aquí empezará muy controlada", comentó Andre Fuetsch, presidente y director de tecnología de AT&T, en una entrevista.



Agregó que AT&T lanzará el servicio móvil usando información que ya está recolectando en ensayos para un nuevo servicio de banda ancha 5G, donde el último tramo de conexión a Internet se entrega a través de una señal de radio a una casa o local comercial usando un espectro inalámbrico conocido como onda milimétrica.



La empresa ha dicho que prevé el despliegue de ese servicio tan pronto como a fines de 2018. Verizon Communications Inc está lanzando un servicio similar en tres a cinco mercados en 2018.



Analistas de la industria consideran que el servicio móvil 5G será una mayor oportunidad de generar ingresos para operadores inalámbricos que la banda ancha. T-Mobile US Inc también ha dicho que tiene intenciones de ofrecer una cobertura en 5G a nivel nacional a 2020. (Reporte adicional de Rama Venkat Raman en Bengaluru. Editado en español por Patricio Abusleme)





