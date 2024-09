En la era digital actual, el celular ha dejado de ser solo un medio de comunicación para convertirse en una herramienta esencial, incorporando funciones como la fotografía, el almacenamiento de datos y el acceso a Internet. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en 2023 el 78% de la población mundial de diez años en adelante poseía un teléfono celular.

En Perú, en 2022, el 91.9% de los hogares contaba con un smartphone, superando por primera vez a la posesión de televisores (90.6%), según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel). Además, la penetración de estos dispositivos móviles en los hogares peruanos creció del 88.4% en 2021 al 91.9% en 2022, un incremento de 3.5 puntos porcentuales. Como resultado, 9 millones 373 mil 552 hogares en el país ya disponían de un smartphone ese año.

En este contexto, es lógico pensar que una de las principales preocupaciones de los usuarios esté relacionada con sus celulares, como la durabilidad de la batería, el rendimiento del dispositivo, la seguridad de sus datos personales, o si ya es momento de cambiar de equipo. Esto se vuelve aún más relevante cuando cada año fabricantes como Apple o Samsung lanzan nuevos modelos con mejoras y características particulares.

Sin embargo, más allá de la simple necesidad de adquirir el modelo más reciente, es importante preguntarse: ¿qué aspectos técnicos realmente nos indican que es momento de cambiar nuestro equipo móvil? Para responder a esta pregunta, El Comercio conversó con Verónica Tamashiro, PR Manager de Xiaomi Perú, y Carlos Valdez, director de la Carrera de Ingeniería de Redes y Comunicaciones.

En Perú, en 2022, más hogares tenían un celular que un televisor por primera vez.. (Foto: iStock). / sapozhnik

Señales de que es momento de cambiar de celular

Con el tiempo, estos dispositivos pueden empezar a mostrar signos de desgaste o volverse menos capaces de satisfacer nuestras necesidades. Por lo que, es natural preguntarse cuándo es el momento adecuado para actualizar tu celular y qué factores deberían influir en esa decisión de compra.

Carlos Valdez identifica varias señales que indican que podría ser el momento de cambiar tu celular. Estas incluyen:

Incapacidad para realizar funciones esenciales : si tu dispositivo no puede tomar fotos de buena calidad, grabar videos o realizar tareas que son prioritarias para ti , podría ser un indicio de que necesitas un nuevo celular.

: si tu dispositivo no puede tomar fotos de buena calidad, grabar videos o realizar tareas , podría ser un indicio de que necesitas un nuevo celular. Obsolescencia en redes : si tu celular solo es compatible con redes 2G y en tu área ya hay cobertura 4G o 5G, esto puede limitar significativamente la funcionalidad de tu dispositivo.

: si tu celular solo es compatible con redes 2G y en tu área ya hay cobertura 4G o 5G, esto puede limitar significativamente la funcionalidad de tu dispositivo. Problemas de rendimiento: si experimentas lentitud constante o fallos frecuentes en el sistema, puede ser señal de que el hardware está quedando obsoleto.

Además, si notas que las actualizaciones de software ya no son compatibles con tu celular, es probable que el fabricante esté dando por finalizado el soporte para ese modelo. Esto no solo afecta la experiencia del usuario, sino que también pone en riesgo la seguridad del dispositivo, ya que no recibirá los últimos parches para protegerse contra vulnerabilidades.

Aparte de las señales técnicas, es importante considerar el estado físico del teléfono. El desgaste visible, como arañazos en la pantalla o un diseño deteriorado, puede influir en la decisión de cambiar de móvil. Sin embargo, los problemas técnicos, como mal funcionamiento o falta de compatibilidad con nuevas redes, suelen ser más determinantes en el uso del dispositivo.

Si tu celular solo soporta redes 2G o 3G en un área donde ya predominan las redes 4G o 5G, esto limitará considerablemente su funcionalidad. (Foto: El País)

Consejos para extender la vida útil de tu móvil

Tamashiro ofrece algunas recomendaciones para ayudar a prolongar la vida de tu celular. En primer lugar, aconseja utilizar siempre cables y cargadores originales para evitar problemas como el sobrecalentamiento y daños en la batería. Además, es fundamental evitar la exposición del dispositivo al agua salada, ya que puede provocar corrosión interna en los componentes. También sugiere mantener el móvil alejado de fuentes de calor intenso y protegerlo de posibles caídas.

Ahora bien, sobre si existe un tiempo recomendado para cambiar de celular, Valdez aclara que no existe un período fijo. Explica que el avance tecnológico es rápido y las marcas constantemente lanzan nuevos modelos con más prestaciones, como mejores cámaras y más memoria. Pero no siempre es necesario cambiar de equipo con cada novedad. A veces, la decisión está más relacionada con el uso que le damos al dispositivo y nuestras necesidades particulares, señala. Dice que el cambio de celular depende más del deterioro del equipo y las demandas del usuario que de un plazo definido.

“No siempre se requiere tanto, a veces hay un tema de consumo por parte del usuario”, sostiene.

¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en la decisión de actualizar?

Aunque los smartphones modernos pueden durar varios años, las innovaciones tecnológicas pueden influir en la decisión de cambiar el dispositivo. Tamashiro destaca que las mejoras en las baterías, pantallas más resistentes y actualizaciones de software son atractivas para los usuarios que buscan lo último en funcionalidad. “Las nuevas especificaciones, como cámaras avanzadas y capacidades de inteligencia artificial, pueden ser valiosas según las necesidades de cada persona. (…) La decisión de actualizar el dispositivo suele estar influenciada por la necesidad de aprovechar estas innovaciones”, señala.

Por su lado, el Valdez asegura que “el avance tecnológico influye significativamente, ya que introduce nuevas características y mejoras en los dispositivos que pueden hacer que los modelos anteriores se perciban como menos eficientes o desactualizados”. Esto lleva a los usuarios a querer cambiar su dispositivo por uno más reciente para aprovechar las últimas novedades tecnológicas y no quedarse atrás.