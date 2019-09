Alpha, el nuevo celular de Xiaomi es "todo pantalla" y tiene una cámara de 108 MP

No es plegable como el Galaxy Fold de Samsung, sino que en su caso la pantalla envuelve prácticamente a todo el celular. Así es Mi Mix Alpha de Xiaomi.

La compañía china presentó el martes algunas de sus novedades, entre las que destacaron el nuevo teléfono móvil Mi 9 Pro 5G y las mejoras del MIUI 11. Pero, sin duda, lo que llamó más la atención fue este avezado “todo pantalla”, sucesor del Mi Mix 3, que pretende evolucionar la tecnología de la pantalla tal y como la conocemos hasta ahora.

[CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias]

[Por qué no hay que apurarse en comprar un celular 5G]

[El nuevo Mi 9 Lite de Xiaomi tiene tres cámaras y lector de huellas en la pantalla]

Y como si esto fuera poco, la firma asiática ha apostado además por dotar a su equipo con una cámara trasera con 108 megapíxeles, la primera de su tipo en el mercado.

Especificaciones del Xiaomi Mi Mix Alpha

En su interior, el teléfono está equipado con un chipset Snapdragon 855 Plus, un procesador de 8 núcleos que alcanza velocidades de hasta 2,96 GHz y que cuenta con un GPU Adreno 640. Asimismo, el Alpha posee 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y una batería de 4.050 mAh.



Pantalla AMOLED de 6 pulgadas

Ratio 20:9 Procesador Snapdragon 855+ RAM 12 GB Almacenamiento 512 GB Cámara Frontal No Cámara Trasera 108 megapíxeles

20 megapíxeles ultra gran angular

12 megapíxeles zoom 2X Batería 4.050 mAh

Carga rápida rápida 40W

Carga inalámbrica 30W Otros 5G WiFi 5

Bluetooth 5.0

GPS

USB tipo C Precio 2.815 dólares

El gran protagonista: la pantalla

La pantalla de este modelo no es como los móviles que hemos visto hasta ahora, sino que ocupa todo el lado frontal, se desborda por los laterales y se expande hacia el lado trasero, dejando libre solo un pequeño marco detrás, que sirve para alojar a su potente cámara. Xiaomi ha bautizado esta tecnología como ‘4D Surrounded Curve Display’.



Para contrarrestar los toque fantasmas en la pantalla que activen el celular, el equipo cuenta con una serie de sensores que, combinados con inteligencia artificial, pueden detectar las zonas que estamos usando, y las que no. De esa manera se evitan lo accidentes.



Por el propio diseño del dispositivo, es imposible meter botones físicos para el volumen o para encenderlo, así que la firma china ha optado por los botones virtuales, algo que ya han probado otras firmas, como por ejemplo Huawei, con su nuevo Mate 30 Pro, presentado hace pocos días.



No obstante, Xiaomi dejó claro que su nuevo diseño es un 'concept phone', por lo que no será de fabricación masiva. Como cabría esperar, no es un móvil barato, la empresa ha dicho que el precio será de 19.999 yuanes, que vienen a ser unos 2.815 dólares.

Síguenos en Twitter...