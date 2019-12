La familia Motorola One llegó con todo al mercado local. He revisado en este espacio el Action y el Vision. Toca el turno del Motorola One Macro (lamentablemente no hay noticias sobre la llegada del Zoom) para cerrar este portafolio para este año. ¿Y cuál es la principal novedad de este equipo? Una cámara que permite un acercamiento de hasta cinco veces en comparación con cualquier cámara convencional, brindando imágenes de gran detalle.

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

Pero antes, acompáñame a repasar la configuración técnica del smartphone Motorola One Macro:

Dimensiones 157.6 mm x 75.41 mm x 8.99mm

Peso 186 gramos

Pantalla Max Vision HD+ (1520x720) de 6,2″, 270 ppi Sistema operativo Android 9 Pie Procesador MediaTek Helio P70 con CPU octa-core de 2.0 GHz y GPU Mali - G72 900 Mhz.

Memoria RAM 4 GB DDR4 Almacenamiento 64 GB, expansible hasta 512 GB con tarjeta microSD2

Batería 4.000 mAh no extraíble. Incluye cargador rápido de 10 W

Cámara trasera Sensor principal de 13 MP (f2.0, píxeles de 1.12 μm), enfoque automático láser. Sensor de profundidad de 2 MP (f/2.2, píxeles de 1.75 μm). Lente macro vision de 2 MP (f2.2, píxeles de 1.75 μm), flash LED. PDAF (enfoque automático por detección de fase), zoom digital (hasta 8x), Burst shot (modo secuencial), Auto HDR, temporizador, zoom de alta resolución, filtro dinámico, captura automática de sonrisas, Shot Optimization, composición inteligente, cinemagrafía, modo retrato, recorte, modo panorámico, modo manual, fotos en formato RAW, fotos activas, color selectivo, Best shot, video en cámara lenta, video a intervalos prefijados, video en modo hiperlapso, estabilización de video electrónica, YouTube Live, integración con Google Lens. Captura de video 1080p (120/60/30 fps), 720p (240/30 fps).

Cámara frontal 8 MP (f/2.2, píxeles de 1.12 μm) Flash en pantalla, Auto HDR, temporizador, embellecimiento de rostros, captura automática de sonrisas, cinemagrafía, modo retrato, selfie grupal, color selectivo, video en cámara lenta, intervalos prefijados

Otros Puerto USB-C, USB 2.0, conector de auriculares de 3,5 mm, Radio FM, Bluetooth 4.2, NFC, diseño impermeable, IPX2, cargador rápido de 10 W, cable USB-C, pin de SIM, guías y tapa protectora de silicona.

UN DISEÑO CONOCIDO

El Motorola One Macro muestra un diseño muy similar al de los otros miembros de la familia One. El equipo se siente bien en la mano, no pesa demasiado y se sigue notando que el material predominante es el plástico, pero con un acabado que busca darle un toque más llamativo. Entre el One Action y el One Vision había muchas similitudes en cuanto al diseño, aunque el último era un poco más delgado y alargado.

El Motorola One Macro mantiene el diseño característico de esta familia de smartphones: los lentes en la parte superior izquierda y en el centro, con el logo, el lector de huellas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin embargo, ambos tienen el sensor de huella dactilar atrás, con el logo de Motorola, y las cámaras orientadas verticalmente sobre la esquina superior izquierda. En el caso del Motorola One Macro la cosa se repite, pero con una notable diferencia: tres cámaras detrás, con uno de los sensores más grande que los otros. En la parte frontal no hay muchos cambios: el notch en forma de gota para la cámara delantera, esquinas redondeadas y la misma distribución de los botones y demás.

UN DESEMPEÑO CONFIABLE

Hay algo con que los fanáticos de Motorola ya están familiarizados, pero que no todos conocen: que la marca de la M ofrece un desempeño muy similar en todos sus dispositivos, desde el punto de vista que trabaja sobre una versión de Android casi pura, que solo agrega dos o tres funciones propias que terminan siendo muy útiles, y que pese a sus diferentes configuraciones ofrece una navegación fluida con pocas ocasiones para presentar ‘lags’. Calculo que esta presentación ligera que hace Motorola en el One Macro es la que permite que se gestione tan bien la batería, como veremos más adelante.

Este smartphone completa la oferta de Motorola en el portafolio de los dispositivos One en el mercado local. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aunque su procesador no es tan potente, hace frente a los retos que le plantea el usuario. Por un lado, se las ingenia para consumir de manera muy eficiente la energía y, por el otro lado, entrega un desempeño suficiente sobre todo para quienes son jugadores ocasionales en el móvil. Son puntos a favor del Motorola One Macro su tamaño –que está dentro del estándar y permite transportarlo sin problemas- y mantener elementos de conectividad como el Jack de auriculares. Para quienes piensan en usar el smartphone para consumir contenido de entretenimiento, es una interesante opción.

CÁMARAS: AQUÍ VIENE LA DIFERENCIA

En este apartado, no cabe duda que la gran diferencia la hace el lente de 2MP dedicado para las fotos en macro, es decir, para los acercamientos de calidad. Aquí se logran realmente acercamientos de hasta cinco veces que permiten lograr muchos detalles. Sinceramente, es impresionante lo que se puede lograr con este equipo. Sin embargo, la que es la mejor función del Motorola One Macro, puede ser la que más tiempo lleve dominar.

Es que para obtener buenos resultados en este tipo de fotografía se necesita tiempo, un buen pulso y una buena iluminación. Esto hace que los resultados finales no sean necesariamente tan buenos como podrían ser. Lamentablemente, en el tema del resto de cámaras no hay mucha novedad.

Más o menos así funciona la cámara del #MotorolaOneMacro

En el Motorola One Macro las cámaras –tanto frontal como el resto de traseras- ofrecen un buen resultado siempre y cuando exista una buena iluminación. Cuando las condiciones de luz son pobres, los resultados no son los que se esperaban. Con este equipo puedes ser capaz de captar muy buenas tomas, como otras con mucho ruido.

Con una buena iluminación -sobre todo si se trata de luz natural- las cámaras del Motorola One Macro pueden ofrecer buenas tomas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El Motorola One Macro permite tomar fotos en modo nocturno. Sin embargo, cuando hay poca iluminación las cámaras de ese equipo sufren bastante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Este es un ejemplo de los acercamientos que se logran con el Motorola One Macro. Se requiere una buena iluminación y un buen pulso para lograr resultados sobresalientes. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Este es un ejemplo de los acercamientos que se logran con el Motorola One Macro. Se requiere una buena iluminación y un buen pulso para lograr resultados sobresalientes. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Este es un ejemplo de los acercamientos que se logran con el Motorola One Macro. Se requiere una buena iluminación y un buen pulso para lograr resultados sobresalientes. (Foto: Bruno Ortiz B.)

BUENA BATERÍA

El Motorola One Macro cuenta con una batería de 4.000 mAh que tiene un buen desempeño. Usando este teléfono como dispositivo principal, hubo días en que llegué al final de la jornada con 35% de la batería. Por lo general tenía la necesidad de cargar nuevamente el smartphone recién a la mañana siguiente y, aunque no tan rápido como quisiera, porque el adaptador de carga rápida es de 10w.

CONCLUSIONES

El Motorola One Macro es un interesante smartphone que completa el portafolio disponible de esta familia de dispositivos en el mercado local. Ofrece una experiencia Motorola completa, con el agregado de contar con un sensor que permite tomar muy buenas tomas.

Si bien hay algunas limitaciones en el campo de las otras fotos y videos regulares, este smartphone brinda muy buena navegación y una gestión de batería muy buena, gracias a su procesador, que pese a no ser tan potente se las ingenia para ser eficiente.