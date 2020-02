Hace unas semanas atrás revisé en este espacio el Redmi Note 8 de Xiaomi, un dispositivo bastante interesante, que ofrece mejor rendimiento que su versión del año anterior, y que es un ejemplo claro de la propuesta de la empresa china: equipos de buena configuración a precios accesibles.

Ahora me tocó evaluar al hermano mayor de esta familia, el Redmi Note 8 Pro. Trae varias características muy interesantes que hacen evidente las diferencias con la versión regular. Pero así como hay aspectos a favor, hay algunos otros en contra. ¿El veredicto con spoilers? Otro equipo bastante bueno de Xiaomi, pero con algunos aspectos a los que hay que prestar atención para que la experiencia sea la mejor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Como ya es una costumbre, antes de continuar con esta reseña te invito a repasar cuáles son las características técnicas principales de este Redmi Note 8 Pro de Xiaomi.

Modelo Redmi Note 8 Pro Dimensiones 161,4 mm x 76,4 mm x 8,8 mm Peso 200 gramos Materiales Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de plástico Pantalla Táctil capacitiva IPS LCD 6,53 pulgadas. Resolución 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5:9 Sistema operativo Android 9.0 (Pie); MIUI 11 Procesador Mediatek Helio G90T (12nm) Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 y 6x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G76 MC4 Almacenamiento 128 GB RAM 6 GB Cámaras principales 64 MP, f / 1.9, 26 mm (ancho); 8 MP, f / 2.2, 13 mm (ultra ancho); 2 MP, f / 2.4, (macro). Video 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 960fps, gyro-EIS Cámara frontal 20 MP, f / 2.0, (ancho). Vídeo 1080p @ 30fps Batería Li-Po 4.500 mAh no extraíble Carga rápida de batería 18W Sensores Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula. Otros Altavoz, conector de 3,5 mm, WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, puerto de infrarrojos, Radio FM, grabación de audio.

DISEÑO

Aquí hay un cambio evidente con respecto al Redmi Note 8. Esta versión Pro es un poco más grande, se siente más pesado, pero tiene un look más llamativo. Es fabricado en cristal, tiene bordes redondeados y luce bastante elegante. Probé el color gris y varias veces jaló la mirada de quienes me acompañaban.

El Redmi Note 8 Pro es un equipo que tiene un aire bastante elegante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte frontal, viene con un cerquillo o notch tipo gota y sobre él un parlante, y cerca un espacio para el LED de notificaciones. Aunque sus márgenes son bastante pequeños, se notan. Pese a que la superficie es plana, varias veces sufrí con esos toques fantasma, originados cuando sostienes el dispositivo en determinadas posiciones y alguna zona de la mano toca la pantalla, imposibilitando su uso.

Sobre la derecha tiene el botón de encendido y los controles de volumen; en la izquierda está la bandeja para la SIM. En el borde superior tiene un micrófono y el sensor infrarrojo, mientras que en el inferior están el conector de 3,5mm, un micrófono más, el conector USB tipo C y el altavoz.

En la parte posterior los tres sensores de las cámaras se ubican en un módulo que ocupa la zona superior-central. Justo debajo está el sensor de huellas digitales y al lado el cuarto sensor y un flash LED. Aquí el problema -a mi entender- está en el diseño del sensor de huellas. No se diferencia completamente de las cámaras y en el proceso de adecuación al uso del dispositivo, varias veces las tocarás mientras adivinas sin mirar dónde está el sensor.

El sensor de huellas se encuentra en el mismo módulo que las cámaras y esto podría confundir un poco al usuario. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Solo tengo una crítica con respecto al diseño: la pantalla es demasiado delicada. Sin necesidad de exponerlo más que a llevarlo en el bolsillo del pantalón o de la mochila, los microarañones se van multiplicando velozmente. La recomendación a quienes se animen a comprarlo es conseguir una lámina protectora de vidrio y un buen case, para que el equipo se mantenga en buenas condiciones por mucho más tiempo. Tiene resistencia a las salpicaduras IP52.

DESEMEPEÑO

Uno de los aspectos que preocupaba a los aficionados de los dispositivos Xiaomi era el hecho de que, a diferencia de la versión regular, este Redmi Note 8 Pro viene con un procesador MediaTek Helio G90t. En todo el tiempo que he tenido este dispositivo como equipo principal, no he sentido ningún problema con respecto al desempeño.

En tareas cotidianas (navegación web, redes sociales, consumo de contenido en streaming) el equipo rinde muy bien. Del mismo modo, en la multitarea y hasta en bastantes juegos este smartphone responde sin problemas. Hay que recordar que el Redmi Note 8 Pro cuenta además con 6GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno.

La pantalla del Redmi Note 8 Pro es bastante delicada y susceptible a microarañones por el uso diario. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Su pantalla es la que se espera en un smartphone de gama media. Eso significa que va bien, sus niveles de brillo son decentes pero que ofrecen colores brillantes que sorprenderán a más de uno. Con respecto al audio el desempeño también es bueno, aunque parece que se ajustara de manera automática hacia arriba en los juegos y reproducción de contenidos multimedia.

El equipo utiliza la capa de personalización MIUI 11.0.6. Es interesante cómo ha venido mejorando este software con el paso del tiempo. Confieso que no es de mis preferidos, pero hay que reconocer sus mejoras.

CAPAS DE SEGURIDAD

Cuenta con el PIN y el patrón de seguridad. Además, trae un sensor de huellas digitales en la zona posterior del Redmi Note 8 Pro. Este es bastante preciso y reacciona con buena velocidad.

Con respecto al desbloqueo facial, también va rápido pero por su concepción termina siendo poco funcional, pues para activarlo hay que, primero, despertar al teléfono presionando el botón. Luego, hay que levantar el equipo para que se reconozca la cara previamente registrada. Finalmente, cuando se verifica se requiere deslizar el dedo sobre la pantalla para acceder al contenido.

CÁMARAS

Este Redmi Note 8 Pro tiene una combinación de cámaras que están bastante interesantes. En la principal propone una de 64MP, un gran angular de 8MP, un sensor de profundidad de 2MP y un sensor marco, que funciona cuando estamos a unos 2cm de distancia del objeto.

En líneas generales ofrece un buen desempeño: buen brillo, alto contraste, buenos colores. Aunque el gran atractivo de la cámara es su sensor de 64MP, por defecto no disparas usando esa cámara. Eso sí, realmente es una foto de ese tamaño, pues brinda imágenes detalladas y con gran nitidez. No se nota en el dispositivo, pero sí cuando pasas las fotos a una computadora y se hace un corte de detalle.

Las cámaras han mejorado bastante en el Redmi Note 8 Pro de Xiaomi. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La función macro es interesante, pero no muy eficiente. Hay que activar primero la función y, luego, hay que acercase bastante al objeto y procurar que esté bien iluminado para mejores resultados.

Como suele pasar con equipos no tan sofisticados, este Redmi Note 8 Pro sufre ante la poca iluminación. El ruido de las fotografías se nota bastante, y mucho más en los videos. Sin embargo, no se trata de malas cámaras. En líneas generales van bastante bien, tanto así que en este caso no sentí la urgencia de descargar la aplicación GCam (la aplicació que usa Google para sus smartphones Pixel) para mejorar el desempeño de las cámaras.

El Redmi Note 8 Pro puede grabar video hasta el 4K y tiene una función de cámara lenta interesante. En este apartado, el equipo se defiende pero el estabilizador electrónico puede jugar una mala pasada pues es proclive a brindar imágenes de aspecto no tan natural.

En cuanto a la cámara delantera, es de 20MP con HDR. Los selfies son bastante buenos.

BATERÍA

El Redmi Note 8 Pro trae una batería de 4.500 mAh. Su autonomía es muy buena. No es una exageración decir que puedes llegar al fin de la jornada sin problemas. Sin embargo, todo dependerá del tipo de tareas a las que se le someta.

¿Les conté que también estoy probando el #RedmiNote8Pro de @XiaomiPeru desde ayer? Me ha dado 18 horas y media de batería (8 horas de pantalla) a uso intenso. Arranca bien este teléfono. pic.twitter.com/g8F09P9utl — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) January 22, 2020

Esto lo comento porque si bien tuve días en los que la batería superó ampliamente el día completo, en otras oportunidades se drenó con mayor velocidad. Pero, en líneas generales, responde bien.

Hoy le he dado duro al #RedmiNote8 de @XiaomiPeru. Así fue la batería. pic.twitter.com/yrAS7z6gj8 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) February 4, 2020

Hay que tomar en cuenta que es compatible con la carga rápida de 18 vatios. No promete recargas a gran velocidad, pero ofrece una alternativa bastante interesante.

CONCLUSIÓN

El Redmi Note 8 Pro de Xiaomi es un buen equipo. Tiene bastantes características y funciones interesantes, que cobran relevancia al saber el precio por el que podemos acceder a este dispositivo.

Es un equipo de bonito diseño, pero bastante delicado. Ofrece un desempeño bastante bueno, batería que te ayudará a llegar con confianza al final del día, y cámaras que van bastante bien.

Es, sin dudas, una buena alternativa no solo para los fanáticos de Xiaomi sino para quienes buscan opciones interesantes sin tener que pagar precios exorbitantes.