Android, el sistema operativo que fue creado para cámaras digitales [HISTORIA]

Android, el sistema operativo de Google, se encuentra dentro de unos 2.000'000.000 de dispositivos y es el más utilizado en todo el mundo. Desde su inicio, ha presentado diversas versiones, con cambios, ensayos y errores, los cuales han permitido hacer mejoras en su soporte.

El popular androide tiene dos fechas de nacimiento. La primera se produjo el 5 de noviembre de 2007, cuando se hizo pública su primera versión beta. La segunda, el 23 de setiembre de 2008, fecha en la cual se presentó su primera versión estable: Android 1.0, que aún no contaba con el sobrenombre de una golosina o postre.

Andy es el nombre del robot verde. (Foto: Reuters)

No obstante, el génesis de Android se encuentra más atrás. Android Inc. fue fundado el año 2003 de la mano de Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White, quienes en su intento de desarrollar un sistema operativo avanzado para cámaras digitales se convirtió en una revolución para aparatos móviles. ¿Por qué sucedió el cambio? Porque el mercado de cámaras no era muy grande, mientras que el móvil iba creciendo con pasos paulatinos pero seguros.

Sus esfuerzos se transportaron a crear un software que compita con Microsoft y Symbian (sistema operativo de Nokia). Más adelante, en 2005, Google y su plan expansivo para ser lo que es hoy compró Android Inc. De esa forma, empezó a desarrollar una plataforma móvil basada en Linux.

2007 fue un año clave. BlackBerry y sus teléfonos con teclado acaparaban las miradas, Apple respondió estrenando el iPhone y sus pantallas touch con teclado QWERTY. Google no podía ser menos, por ello aceleró el lanzamiento de su sistema operativo, todo estaba listo a excepción del logotipo que acompañaría la firma.

--- Dandroid, el antecesor de Andy ---

Antes de la aparición de Andy (nombre del logo que todos conocemos), existieron unos robots llamados Dandroids, creados por el ingeniero Dan Morril. Estas especies de autómatas se convirtieron en la primera cara de Android, antes del androide verde que Irina Blok hizo tiempo después.

Precisamente Blok tuvo la difícil tarea de crear una imagen que representara los ideales del sistema libre de Android, que conectase con los usuarios y a la vez tenga relación con los robots.

Irina Blok junto a Andy. (Foto: Wikimedia Commons)

Algunas teorías indican que Irina creó a Andy inspirándose en un robot del videojuego "Gauntlet: The Third Encounter", aunque ella firmó que todo se basó en los dibujos que representan al hombre y mujer en la entrada de los servicios higiénicos. Como haya sido, el logo de Blok fue aprobado y Android tuvo su primera versión estable el 23 de setiembre 2008 en el teléfono HTC Dream.



Imagen del videojuego "Gauntlet: The Third Encounter":

"Gauntlet: The Third Encounter". (Foto: difusión)

