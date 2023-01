Varias apps falsas de ChatGPT están apareciendo en las tiendas virtuales. Tanto en Play Store como en App Store, estas no tienen ningún tipo de relación con OpenAI, empresa creadora de la inteligencia artificial. Incluso, algunas piden un tipo de pago para poder hablar de forma ilimitada con esta IA.

“El chatbot de OpenAI que responde preguntas en lenguaje natural ha atraído el interés de usuarios y desarrolladores. Algunos desarrolladores están tratando de aprovechar la tendencia creando aplicaciones dudosas, tanto en App Store como en Play Store, cuyo objetivo es ganar dinero en nombre de versiones profesionales o créditos adicionales para obtener más respuestas de la IA”, reporta TechCrunch.

Poder hablar con esta IA no implica realizar un pago y solo está disponible en su sitio web oficial. “Es importante recordar que ChatGPT es de uso gratuito para cualquier persona en la web y OpenAI no ha lanzado ninguna aplicación móvil oficial. Si bien hay muchas aplicaciones que aprovechan GPT-3, no existe una API oficial de ChatGPT”, agrega.

Los pagos que piden estas apps falsas pueden ir hasta los US$50. “Como señaló Macrumors, una aplicación llamada ‘ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3′ ha logrado llegar a los primeros puestos en la categoría de productividad en varios países. Si bien la aplicación es gratuita, ofrece paquetes semanales (US$7,99) y mensuales (US$49,99) para tener chats ilimitados con el bot de IA. Algunas de las revisiones de la aplicación sugieren que la suscripción no agrega ningún valor y que la aplicación parece ser falsa. No hay forma de saber si la aplicación produce resultados tangibles porque no se puede pasar de la pantalla de carga”, añade el medio.

En la tienda de apps de Google también ocurre lo mismo e incluso algunas llegan a superar las 100 mil descargas. “Google Play Store también está lleno de aplicaciones ChatGPT incompletas con miles de descargas que no ofrecen ninguna funcionalidad utilizable”, señala.

Meanwhile on Google Play...fake chatGPT 1star app with >100k downloads. pic.twitter.com/5fj5SEITwp — nisten (@nisten) January 6, 2023

Evidentemente, se utiliza el nombre de la herramienta de OpenAi para tener más alcance. “El objetivo de estas aplicaciones es incluir ChatGPT en el nombre de la aplicación y aparecer favorablemente en los resultados de búsqueda al reforzar sus propias calificaciones. Algunas personas también están desarrollando varias aplicaciones con nombres similares con la esperanza de que una de ellas llame la atención de los usuarios”, concluye.