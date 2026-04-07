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Epic Games mantiene un batalla legal con Apple en torno al uso de las aplicaciones. (Foto: apple.com)
Epic Games mantiene un batalla legal con Apple en torno al uso de las aplicaciones. (Foto: apple.com)
Por Agencia Europa Press

Apple ha decidido llevar ante la Corte Suprema de Estados Unidos su batalla legal contra Epic Games, en un nuevo capítulo en el que solicitará revisar qué comisiones puede interponer a los desarrolladores por las compras externas, además de solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia del Tribunal de Apelaciones, hasta que se resuelva la petición.

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